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Još jedan klub se uključio u trku za Ugrešića: Partizan čeka famoznu cifru

Još jedan klub se uključio u trku za Ugrešića: Partizan čeka famoznu cifru

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Ognjen Ugrešić bi mogao put Grčke...

Panatinaikos želi Ognjena Ugrešića Izvor: MN PRESS

Mladi fudbaler Partizana Ognjen Ugrešić ne može da pomogne svojim saigračima u revanšu sa Tobolom zbog povrede, a njegova sudbina u Humskoj je i dalje neizvjesna. Za angažman talentovanog veziste je bilo zainteresovano nekoliko timova iz Serije A, najkonkretniji je bio Sasuolo. Međutim, sada stižu nove informacije.

Navodno ga grčki Panatinaikos ima u svojim planovima i predstavnici su već najavili dolazak u Humsku na pregovore. Istina je da cijena koči potencijalni transfer jer se u crno-bijelom taboru nadaju obeštećenju od oko 10 miliona evra.

Za sada je Sasuolo ponudio najviše, osam miliona evra, ali još uvijek ništa nije riješeno. Prethodno je Bolonja bila najizglednija opcija, ali je transfer stopiran.

Kako prenosi grčki portal Betcosmos, Panatinaikos će pokušati da nađe jeftiniju soluciju od Ugrešića, ali i da su ozbiljni kandidati za njegov potpis.

Podsjetimo, FK Partizan prodao je ovog ljeta Vanju Dragojevića u Rendžers za 5,5 miliona evra (i procente od naredne prodaje), a sve su prilike da će i Ugrešić u kratkom roku napustiti Beograd.

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Tagovi

Ognjen Ugrešić FK Partizan Panatinaikos

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