FK Partizan prodao je Vanju Dragojevića za 5,5 miliona evra, dok je Ognjen Ugrešić na meti Sasuola sa ponudom od osam miliona evra.

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FK Partizan prodao je ovog ljeta Vanju Dragojevića u Rendžers za 5,5 miliona evra (i procente od naredne prodaje), a velika je vjerovatnoća da će iz kluba otići i njegov najbolji prijatelj i kum Ognjen Ugrešić. Crno-bijeli znaju da je Ugrešić igrač sa najvećom vrijednošću na tržištu, a sada je stigla i prva zvanična ponuda za njega u Humsku.

Kako prenosi "Mozzart Sport", Sasuolo je poslao ponudu od osam miliona evra za Ugrešića, tako da bi kumovi mogli da odu u paketu od 13,5 miliona evra. Za sada, pak, i dalje nema "zelenog svjetla" za Ugrešićev transfer.

Zašto u Partizanu oklevaju?

Izvor: MN PRESS

Iako je u pitanju suma koja zadovoljava apetite Partizana, problem je u isplati. Sasuolo nudi šest miliona evra fiksno, a još dva miliona bi platio kroz "lako ostvarive bonuse", međutim italijanski klub želi da sve ide u nekoliko rata. Partizanu pak treba novac odmah.

"Sasuolo bi obeštećenje za Ugrešića isplaćivao u ratama dok traje njegov ugovor sa zeleno-crnima! U prevodu, Partizan bi dobijao mrvice s vremena na vrijeme i tako dok se ne isplati cijeli iznos", navodi se i dodaje da je to neprihvatljivo za Partizan.

Ko je Ognjen Ugrešić?

Vidi opis Kumovi od 13,5 miliona evra: Partizan jednog prodao, za drugog "koči" iz razumljivog razloga Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Ugrešić je kapiten Partizana i ima samo 20 godina, a najbolje se nalazi na poziciji centralnog veznog, s tim da može da odgovori i ofanzivnije. Interesantno je da ima i EU pasoš (mađarski) što će mu olakšati odlazak u inostranstvo, a sa Partizanom ga ugovor veže sve do 2030. godine. Odigrao je 59 utakmica za crno-bijele i zabilježio je 13 golova i četiri asistencije, a u dobroj formi je ušao i u novu sezonu sa dva pogotka.