Kevin de Brujne nezadovoljan u Napoliju: Galatasaraj sprema ponudu za belgijskog asa

Galatasaraj ozbiljno razmatra mogućnost da u svoje redove dovede Kevina de Brujnea, pošto iskusni belgijski vezista nije sakrio frustraciju trenutnom klupskom strategijom u Napoliju.

Izvor: FOTOAGENZIA / imago sportfotodienst / Profimedia

Nekadašnji lider Mančester sitija Kevin de Brujne (35) stigao je pod Vezuv prošlog ljeta kao slobodan igrač, nakon dugogodišnje i trofejne epizode u Engleskoj. Ipak, njegova prva sezone u Italiji nije protekla onako kako su obje strane priželjkivale.

Prije nego što ga je teška povreda odvojila od terena u periodu od oktobra 2025. do marta 2026. godine, De Brujne je javno izrazio nezadovoljstvo taktičkim zamislima tadašnjeg trenera Antonija Kontea.

Belgijanac je u više navrata kritikovao defanzivan i previše negativan pristup igri, a dolazak novog šefa stručnog štaba Maksa Alegrija nije donio željeni pomak niti ublažio njegove frustracije po tom pitanju.

Galatasaraj vreba priliku

Turski velikan Galatasaraj spreman je da iskoristi novonastalu situaciju i pokuša da privoli 35-godišnjeg fudbalera izdašnom ponudom za dvogodišnji ugovor. Iako iz tabora Napolija zvanično ističu da je igrač pod ugovorom, činjenica je da je De Brujne ušao u pozne igraće godine i da italijanski klub ne bi imao ništa protiv da rastereti svoj budžet i oslobodi se njegove visoke plate.

Uprkos tome što je tokom svoje debitantske sezone u dresu Napolija upisao svega 21 nastup u svim takmičenjima, De Brujne je pokazao klasu postigavši pet golova uz četiri upisane asistencije.

Ostaje da se vidi da li će turski gigant uspjeti da izdejstvuje transfer i pruži belgijskom majstoru novu stanicu u karijeri.