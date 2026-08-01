Evroligaš pred gašenjem: Bogati Rus godinama prosipao milione, sad je svemu kraj

Nakon što je Aleksej Fedorišev godinama davao ogroman novac sada je para nestalo i Monako nestaje. Sada klub nije dobio licencu da se takmiči u prvoj ligi.

Izvor: CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia

Monako se, sva je prilika, neće spasiti. Klub koji je godinama uspijevao da se penje u francuskoj i evropskoj košarci i na kraju je stigao i do F4 Evrolige sada je na ivici gašenja pošto i zvanično nije dobio licencu za takmičenje u francuskoj ligi.

Prošle sezone je Monako krenuo da se urušava pošto je klub ostao bez novca i na kraju su završili sezonu sa bukvalno osam seniora u timu i Manučarom Markoišvilijem kao trenerom, a iako je plan bio da ove godine igraju Evrokup i konsoliduju se očigledno od toga neće biti ništa.

Nisu dobili licencu za takmičenje u sezoni 2026/27 nakon što su finansijske inspekcije i Francuski olimpiski komitet prošli kroz klub. Sada se čeka još informacija, da li će klub jednostavno prestati da postoji ili će preći u neku vrstu amaterizma.

Već su klub napustili Eli Okobo, Majk Džejms, Alfa Dijalo, Nemanja Nedović, Kevarijus Hejs, Danijel Tajs i skoro svi igrači i u klubu su za sada zvanično samo Joan Makundu, Juan Begarin i Nikola Mirotić. Očekuje se da i oni nađu novi angažman, ali više o tome će se znati u narednim danima.

Monako je uprkos svemu tome uspio nekako da savlada Asvel i da osvoji francusko prvenstvo prošle godine, a ove po svemu sudeći neće moći da brani titulu jer - neće postojati.

(MONDO)

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