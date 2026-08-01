logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zlato za Srbiju na Evropskom prvenstvu: Pobijedili nesavladivu braću Sinković iz Hrvatske

Zlato za Srbiju na Evropskom prvenstvu: Pobijedili nesavladivu braću Sinković iz Hrvatske

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nepobjediva braća Sinković su pala, Martin Mačković i Nikola Pimenov su ih ostavili iza sebe i osvojili su zlato na Evropskom prvenstvu.

Zlato za Srbiju na Evropskom prvenstvu: Pobijedili nesavladivu braću Sinković iz Hrvatske Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Srpski veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov postali su prvaci Evrope. Na Evropskom prvenstvu u Varezeu osvojili su zlato na 2.000 meatara u dublu sa vremenom 6.04,45 minuta. Drugi sa manje od dvije sekunde zaostatka bili su Španci Kaetano Orta i Rodrigo Konde, dok je bronza pripala slavnoj braći iz Hrvatske Martinu i Valentu Sinkoviću.

Martin Mačković koji je ranije veslao u paru sa Milošem Vasićem sada je uparen sa Rusom Nikolajom Pimenovom koji je prihvatio srpski pasoš i ovo je kruna njihovog rada. Imali su peh na Olimpijskim igrama,. a sada su nakon bronze na Svjetskom kupu u Sevilji i srebra u Lucernu dubl skul iz Srbije je došao do zlata. 

Nije ovo jedina dobra vijest za Srbiju pošto je Jovana Arsić uspjela da se plasira u finale ženskog skifa pošto je u svom polufinala bila najbolja sa vremenom 7:21.78 ispred Oreli Maksim Katerine Janzen iz Švajcarske i Urkajinke Katerine Dudčenko. Finale će veslati u nedjelju od 12:20. 

Sada je konačno pobijedio Sinkoviće

"Dobili smo ih 2019. godine u Plovdivu na Svjetskom kupu. Sinkovićima svaka čast! Rijetko dobri ljudi i sportisti. U veslačkom svijetu ih svi poštuju. Mnogo su prizemni, jako dobri ljudi, mi imamo odličan odnos sa njima, lijepo se družimo, uvijek nam daju poneki savjet. Lako je da se priča sa njima, nisu u nebesima, oni su stvarno super momci i svakako su legende ovog sporta. Jesmo ih nekoliko puta dobili, bili smo na treninzimaa i blizu, ali oni znaju kada je najbitnije da najviše potegnu. Evo u Parizu možda nisu bili favoriti, otpisali su ih, ali kada je bilo najbitnije uspjeli su da odrade sve kako treba. To što su uradili nije lako ponoviti.

Svakako su i genetski nadareni. Neću da kažem da su nadljudski jaki, ali su jako nadareni i fizički i psihički. Jesu natprosječno jaki ali nije to dovoljno, mora neko i psihički da bude čvrst kako bi mogao da trenira tako. A cijeli život su bili od malih nogu u mnogo dobrom sistemu, sa mnogo dobrim trenerom. Da li je to bila 2010. kada su prvi put kao klinci osvojili seniorsko Svjetsko prvenstvo. Oni su se tako brzo probili, sa 18-19 godina osvojili su seniorsko Svjetsko prvenstvo, onda im je 2012. zamalo izmakla zlatna medalja u Londonu i od tada su bili dugo nepobjedivi. Po mom mišljenju je i to što su braća mnogo važno. Mislim da u najtežim trenucima nekako znaju šta da rade. Mnogo se poznaju i to stvarno pomaže. Ako svog partnera toliko dobro poznaješ znaš šta da mu kažeš, kad da mu kažeš.... Dobar su primjer i stvarno je fenomenalno to što su uspjeli", rekao je o braći Sinković Mačković u intervjuu za MONDO.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

01:06
Srpski olimpijac u kajaku Bojan Zdelar
Izvor: Kurir televizija
Izvor: Kurir televizija

Možda će vas zanimati

Tagovi

veslanje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC