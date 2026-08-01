Zlato za Srbiju na Evropskom prvenstvu: Pobijedili nesavladivu braću Sinković iz Hrvatske

Nepobjediva braća Sinković su pala, Martin Mačković i Nikola Pimenov su ih ostavili iza sebe i osvojili su zlato na Evropskom prvenstvu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Srpski veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov postali su prvaci Evrope. Na Evropskom prvenstvu u Varezeu osvojili su zlato na 2.000 meatara u dublu sa vremenom 6.04,45 minuta. Drugi sa manje od dvije sekunde zaostatka bili su Španci Kaetano Orta i Rodrigo Konde, dok je bronza pripala slavnoj braći iz Hrvatske Martinu i Valentu Sinkoviću.

Martin Mačković koji je ranije veslao u paru sa Milošem Vasićem sada je uparen sa Rusom Nikolajom Pimenovom koji je prihvatio srpski pasoš i ovo je kruna njihovog rada. Imali su peh na Olimpijskim igrama,. a sada su nakon bronze na Svjetskom kupu u Sevilji i srebra u Lucernu dubl skul iz Srbije je došao do zlata.

Nije ovo jedina dobra vijest za Srbiju pošto je Jovana Arsić uspjela da se plasira u finale ženskog skifa pošto je u svom polufinala bila najbolja sa vremenom 7:21.78 ispred Oreli Maksim Katerine Janzen iz Švajcarske i Urkajinke Katerine Dudčenko. Finale će veslati u nedjelju od 12:20.

Sada je konačno pobijedio Sinkoviće

"Dobili smo ih 2019. godine u Plovdivu na Svjetskom kupu. Sinkovićima svaka čast! Rijetko dobri ljudi i sportisti. U veslačkom svijetu ih svi poštuju. Mnogo su prizemni, jako dobri ljudi, mi imamo odličan odnos sa njima, lijepo se družimo, uvijek nam daju poneki savjet. Lako je da se priča sa njima, nisu u nebesima, oni su stvarno super momci i svakako su legende ovog sporta. Jesmo ih nekoliko puta dobili, bili smo na treninzimaa i blizu, ali oni znaju kada je najbitnije da najviše potegnu. Evo u Parizu možda nisu bili favoriti, otpisali su ih, ali kada je bilo najbitnije uspjeli su da odrade sve kako treba. To što su uradili nije lako ponoviti.

Svakako su i genetski nadareni. Neću da kažem da su nadljudski jaki, ali su jako nadareni i fizički i psihički. Jesu natprosječno jaki ali nije to dovoljno, mora neko i psihički da bude čvrst kako bi mogao da trenira tako. A cijeli život su bili od malih nogu u mnogo dobrom sistemu, sa mnogo dobrim trenerom. Da li je to bila 2010. kada su prvi put kao klinci osvojili seniorsko Svjetsko prvenstvo. Oni su se tako brzo probili, sa 18-19 godina osvojili su seniorsko Svjetsko prvenstvo, onda im je 2012. zamalo izmakla zlatna medalja u Londonu i od tada su bili dugo nepobjedivi. Po mom mišljenju je i to što su braća mnogo važno. Mislim da u najtežim trenucima nekako znaju šta da rade. Mnogo se poznaju i to stvarno pomaže. Ako svog partnera toliko dobro poznaješ znaš šta da mu kažeš, kad da mu kažeš.... Dobar su primjer i stvarno je fenomenalno to što su uspjeli", rekao je o braći Sinković Mačković u intervjuu za MONDO.

(MONDO)

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