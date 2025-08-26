Sportsko društvo uvelo je prinudu upravu u klub, a Veslački klub Partizan je nakon toga istupio iz JSD.

Izvor: MN PRESS

Veslački klub Partizan saopštio je da istupa iz članstva u JSD Partizan, nakon odluke Upravnog odbora sportskog društva da uvede prinudnu upravu u taj klub.

U obrazloženju te odluke, koju je navodno predložio predsjednik JSD Partizan Željko Tanasković, navedeno je da u Veslačkom klubu Partizan vlada "haotično stanje" i da je neophodno da bude sačuvan od propadanja.

Veslački klub Partizan se oglasio nakon toga i nazvao odluku protivzakonitom.

"Istina je da su ovoj odluci prethodili mjeseci i godine u kojima Veslački klub Partizan trpio konstantan pritisak od različitih kriminogenih struktura ljudi koji su se upleli u veslački i srpski sport generalno, o čemu svjedoče i različite prijetnje koje su upućivane članovima uprave VK Partizan, kao i uništavanje lične imovine pojedinih članova kluba", navedeno je u saopštenju.

Veslački klub Partizan je naglasio da je nedavno dobio sedam priznanja na dodjeli nagrada u okviru JSD Partizan.

"Ako je to zaista tako, kako je moguće da je na posljednjoj dodjeli priznanja najboljim klubovima i pojedincima u JSD Partizan, Veslačkom klubu Partizan pripalo čak sedam priznanja za najbolje u različitim kategorijama?", navedeno je u saopštenju.

JSD Partizan oglasio se nakon sjednice Upravnog odbora o uvođenju privremenih mjera u Veslački klub Partizan.

"Odluka je donijeta na inicijativu više od 40 istaknutih članova kluba - sadašnjih i bivših takmičara, među kojima su i osvajači olimpijskih medalja - imajući u vidu da su dosadašnji organi kluba bili imenovani na nezakonit način, što je utvrđeno od strane nadležnog inspekcijskog organa Ministarstva sporta Republike Srbije."

Vidi opis Najuspješniji klub Partizana istupio iz sportskog društva: Haos u Humskoj, saopštenje za saopštenjem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MONDO/Vladimir Sukdolak Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MONDO Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MONDO/Vladimir Sukdolak Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MONDO/Vladimir Sukdolak Br. slika: 13 13 / 13

"Za članove privremene uprave imenovani su isključivo članovi Veslačkog kluba 'Partizan', bivši olimpijci i istaknuti sportski radnici. Njihov zadatak je jasan: u najkraćem roku, a najkasnije u roku od šest mjeseci, sazvati sjednicu Skupštine kluba na kojoj će biti izabrani novi organi upravljanja, u potpunosti usklađeni sa odredbama Zakona o sportu.

Tvrdnje koje su se pojavile u pojedinim medijima da su privremene mjere uvedene suprotno Statutu JSD Partizan nisu tačne. Naprotiv, sve odluke donijete su u skladu sa Statutom i zakonima Republike Srbije. Privremene mjere nisu sankcija već mehanizam da se uspostavi red, omogući transparentno funkcionisanje i obezbijedi da Veslački klub Partizan nastavi da radi u interesu svojih sportista, sadašnjih i budućih generacija.

Zato pozivamo sve članove i prijatelje kluba da zajednički rade na rješenju, kroz institucije i dijalog, a ne kroz neistinite tvrdnje i nepotrebne podjele. JSD Partizan će i dalje dosljedno raditi na očuvanju pravnog poretka, zaštiti interesa sportista i funkcionisanju svih klubova u skladu sa zakonom", objavljeno je u saopštenju Partizana.