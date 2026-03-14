Potpuno bizarna situacija u NBA ligi: Sudija prekinuo meč, ni igrači nisu shvatili šta se dešava

Nevjerovatna scena dogodila se na utakmici između Dalasa i Klivlenda gdje su sudije dale loptu pogrešnom timu, a onda ni igrači Mavsa nisu znali na koji koš napadaju.

Izvor: Printscreen/X/Bricks center

Neviđena glupost u NBA ligi. Viđali smo situacije da neki igrač izgubi fokus, da trener ili neko od igrača zaborave nešto u datom trenutku. Ali, da oba tima, sudije, stručni štabovi, da niko ne primijeti da pogrešan tim ima loptu i da napada pogrešnu stranu terena, a to do sada nismo vidjeli.

Upravo ta bizarna situacija dogodila se na meču između Dalasa i Klivlenda krajem treće četvrtine. Kavsi su imali ubjedljivu prednost (99:77) i sudija je ispod koša dao loptu igračima Mavsa koji su krenuli u napad i kad su prešli na protivničku polovinu čula se pištaljka sa druge strane terena. Drugi sudija je tek tada primijetio šta se dešava i prekinuo meč kada je lopta prešla na drugu polovinu.

March 14, 2026

Donovan Mičel je vikao "Naša je lopta" više puta, sudije su se obrukale, mada ni igrači nisu bili mnogo bolji. Trener gostiju Keni Atkinson počeo je da se smije, pošto ni on ni stučni štab nisu odmah primijetili šta se dešava. Sve je krenulo od bezazlene greške sudije, nastavilo se tako što skoro niko od igrača nije vidio šta se događa. Osim spomenutog Mičela koji je sve vrijeme prigovarao tom drugom sudiji.

Klivlend je pobijedio (138:105) na krilima Moblija (29, 7sk), Mičela (24, 8as) i Hardena (17, 7as, 7sk). Na drugoj strani istakli su se Fleg (25, 4sk) i Maršal (17, 7sk).