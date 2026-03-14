logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Potpuno bizarna situacija u NBA ligi: Sudija prekinuo meč, ni igrači nisu shvatili šta se dešava

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Nevjerovatna scena dogodila se na utakmici između Dalasa i Klivlenda gdje su sudije dale loptu pogrešnom timu, a onda ni igrači Mavsa nisu znali na koji koš napadaju.

Bizarna situacija na meču Dalasa i Klivlenda Izvor: Printscreen/X/Bricks center

Neviđena glupost u NBA ligi. Viđali smo situacije da neki igrač izgubi fokus, da trener ili neko od igrača zaborave nešto u datom trenutku. Ali, da oba tima, sudije, stručni štabovi, da niko ne primijeti da pogrešan tim ima loptu i da napada pogrešnu stranu terena, a to do sada nismo vidjeli.

Upravo ta bizarna situacija dogodila se na meču između Dalasa i Klivlenda krajem treće četvrtine. Kavsi su imali ubjedljivu prednost (99:77) i sudija je ispod koša dao loptu igračima Mavsa koji su krenuli u napad i kad su prešli na protivničku polovinu čula se pištaljka sa druge strane terena. Drugi sudija je tek tada primijetio šta se dešava i prekinuo meč kada je lopta prešla na drugu polovinu.

Donovan Mičel je vikao "Naša je lopta" više puta, sudije su se obrukale, mada ni igrači nisu bili mnogo bolji. Trener gostiju Keni Atkinson počeo je da se smije, pošto ni on ni stučni štab nisu odmah primijetili šta se dešava. Sve je krenulo od bezazlene greške sudije, nastavilo se tako što skoro niko od igrača nije vidio šta se događa. Osim spomenutog Mičela koji je sve vrijeme prigovarao tom drugom sudiji.

Klivlend je pobijedio (138:105) na krilima Moblija (29, 7sk), Mičela (24, 8as) i Hardena (17, 7as, 7sk). Na drugoj strani istakli su se Fleg (25, 4sk) i Maršal (17, 7sk).

Možda će vas zanimati

NBA liga Dalas Klivlend

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC