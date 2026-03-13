NBA Evropa još nije zvala Zvezdu i Partizan: Propali početni pregovori, Evroliga nije htjela da sarađuje

Nekadašnji čelnik Evrolige Paulijus Motiejunas otkrio je zašto nije došlo do saradnje NBA Evropa i Evrolige.

Izvor: MN PRESS

Bivši izvršni direktor Evrolige Paulijus Motiejunas otkrio je zašto je došlo do zastoja u pregovorima sa NBA i FIBA. Prema njegovim riječima, Amerikanci su u svojim planovima vidjeli samo osam od 13 klubova akcionara, zbog čega se odustalo od saradnje. U te pregovore nisu bili uključeni ostali klubovi poput Crvene zvezde i Partizana koji posjeduju trogodišnje licence.

Evroligaši nisu bili oduševljeni onim što im je ponudila NBA, pa je ponuda odbijena. "Da, imali smo u to vrijeme dobre razgovore sa menadžmentom NBA Evrope. Dostavljena je i konkretna ponuda koja je predstavljena svim klubovima. Akcionarima nije bila dovoljno atraktivna", rekao je Motiejunas za World Basket i dodao:

"Klubovi su potom iznijeli svoj protivprijedlog, željeli su da pronađu rješenje. Bilo je sastanaka poslije Fajnal-fora, zatim opet u oktobru, još dva prijedloga su iznijeta. Ali do mog posljednjeg dana nije bilo napretka, pregovori su stagnirali. Iz naše perspektive, vrata su uvijek otvorena, i FIBA je često posredovala preko Andreasa Zaglisa (generalnog sekretara, prim.aut), zaista je pokušavala da približi dve strane".

Zašto NBA i Evroliga ne mogu da sarađuju? "Ključni problem je bila potreba da se uvaže svih 13 vlasnika A licenci. NBA je, međutim, u planu imala manju postavku. Mi smo jasno rekli: ne možete tek tako da izbacite akcionare. Oni su osnova lige. Ako je ponuda dobra – niko neće reći ne. Ali ovo je bila značajna prepreka".

Izvor: FAUGERE FRANCK / imago sportfotodienst / Profimedia

Kako je naveo, neki klubovi su vodili razgovore iza kulisa... "Rješenje je moguće, ali zahtijeva mnogo rada. NBA pregovora sa mnogim stranama, ima bizns plan i mora da vidi da li je izvodljiv. Ali kao izvršni direktor ja ne mogu da kažem: ‘Radiću samo sa osam od 13 timova od sada’. Dodatan problem, neki klubovi su individualno pregovarali sa NBA ligom, a svaki direktor je onda nosio dva šešira: jedan koji predstavlja klub, a drugi ligu. Ovo nam nije olakšalo posao. Ali svejedno vjerujem da rešenje može da se pronađe".

Klubovi bez A licenci, poput Partizana i Crvene zvezde, nisu ni učestvovali u razgovorima.

"Upravo tako. Prvi korak su bili pregovori s 13 dioničara, a i to se ispostavilo kao teško. Istorijski, to su temelji Evrolige, koja je na taj način funkcionisala 26 godina. Ovi klubovi su izgradili elitno evropsko takmičenje, kroz godine uložili ogromne sume novca. Tek kada bi prvi korak bio uspješno okončan mogli bismo da govorimo o drugom".

Promjene su potrebne, ali da li je Evropi potrebno još jedno takmičenje? "Iz košarkaške perspektive – nije nam potrebna još jedna liga. Moramo da zajedno pronađemo rješenje na određena pitanja, poput kalendara, TV prava, sponzorskih ugovora. Fokus bi trebalo da bude na košarci i navijačima. Nova NBA liga bi nam donijela pažnju, to može da pomogne, ali može da bude i štetno. Pet paralelih liga koje bi se igrale istovremeno bi po meni predstavljale problem. Najbolji scenario je zajedničko rješenje, jasna piramidalna struktura, koordinisan kalendar i dovoljno utakmica da sport i biznis mogu da rastu".

BONUS VIDEO:

(MONDO)