Ruka ruci - pao dogovor: Partizan ima trenera za još dvije godine

Đoan Penjaroja produžio je ugovor sa Partizanom do 2028. godine, čime je obezbijedio dugoročnu saradnju sa crno-bijelima.

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Bilo je mnogo skepse kada je Đoan Penjaroja jesenas stigao u Partizan da zamijeni Željka Obradovića, ali malo po malo uspio je da "kupi" navijače i da zaradi novi ugovor sa crno-bijelima.

Penjaroja je produžio saradnju sa Partizanom do 2028. godine, prenosi "Mozzart Sport". To znači da će i u naredne dvije godine biti trener Partizana, naravno pod uslovom da rezultati budu u skladu sa očekivanjima, ali je i ovo poruka da u Humskoj računaju na duže staze sa njim.

Španac je inače po dolasku u Partizan potpisao ugovor do kraja sezone 2026/27, a sada je donijeta odluka da saradnja bude produžena na još jednu godinu, usljed dobrog rada i podizanja ekipe praktično "iz pepela".

Uspio je da popravi atmosferu u timu, da donese novu energiju poslije odlazaka Tajrika Džounsa i Džabarija Parkera, da sa Nikom Kalatesom, Tonjeom Džekirijem i ostalima crno-bijeli opet zaigraju kvalitetnu košarku, dok se trenutno bori i za prvi trofej - ABA lige.

Partizan nije uspio da osvoji Kup Radivoja Koraća ili Superligu Srbije, a sada se protiv Dubaija bori za pehar ABA lige. Trenutno je 1:0 za klub iz Emirata.