Španac Đoan Penjaroja iznio je utiske pred prvu utakmicu finalne serije ABA lige protiv Dubaija.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Košarkaši Partizana gostuju ekipi Dubaija u prvom meču finalne serije ABA lige, u četvrtak od 18 časova. Crno-bijeli su završili regularni deo sezone kao drugi na tabeli, pa u ovom okršaju nemaju prednost domaćeg terena. Trener crno-bokelih Đoan Penjaroja je istakao da je njegov tim spreman za nadigravanje i da je jako bitno kako uđu u ovu seriju.

Španski stručnjak od svojih izabranika traži fokus i posvećenost nakon što nisu uspjeli da odbrane tron na Fajnal-foru KLS-a.

"Očekivanja su velika, jer igramo protiv veoma kvalitetnog protivnika koji iza sebe ima odličnu sezonu. Dubai u svom sastavu ima mnogo talentovanih igrača i sigurno nas očekuje veliki izazov. Mislim da smo spremni za finale i za ono što nas očekuje. Naravno, želimo da dođemo do što više pobjeda i ostvarimo krajnji cilj, ali u ovom trenutku sav fokus je na prvoj utakmici. Važno je da odigramo kvalitetan meč i pokušamo da napravimo prvi korak ka osvajanju titule", rekao je Penjaroja.

Vidi opis "Spremni smo za finale": Đoan Penjaroja hoće prvi pehar sa Partizanom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 20 / 20

O očekivanjima pred prvi meč finala govorio je i Aleksej Pokuševski.

"Stigli smo do finala i iza nas je dobra serija protiv Crvene zvezde, tako da želimo da nastavimo u istom ritmu. Dobro smo trenirali u posljednjih nekoliko dana i najvažnije je da su svi igrači zdravi. Nadam se da ćemo dobro putovati i da ćemo se kvalitetno odmoriti pred ovu veoma važnu utakmicu. Još uvijek nismo uspjeli da pobijedimo Dubai na njihovom terenu, ali vjerujem da sada imamo priliku da to promijenimo", istakao je Pokuševski.

Nakon duela zakazanih za 4. i 6. jun, finalna serija seli se u Beograd, gdje će Partizan od 10. juna pred svojim navijačima nastaviti borbu za regionalni tron u Beogradskoj areni. Serija se igra na tri pobjede.

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