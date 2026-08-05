Bjelorusi najavili pobjedu u Banjaluci: "Publika je prednost Borca, ali je uvijek cilj trijumf!"

Medijima su se obratili trener Filip Sokolinski i prvotimac Valerij Gromiko.

Izvor: MONDO

Fudbaleri Borca i ML Vitebska odigraće u četvrtak uveče na Gradskom stadionu (20.30) prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Gosti iz Bjelorusije su u prijepodnevnim časovima stigli u Banjaluku, a prisutnim predstavnicima medija obratili su se trener Filip Sokolinski i prvotimac Valerij Gromiko.

"Jutros smo poletjeli iz Crne Gore, došli smo u Podgoricu, pa smo jutros došli u Banjaluku. Tamo je vrijeme slično kao što je i ovdje, 37-39 stepeni, jako je vruće. Međutim, vrijeme je jednako za obje ekipe, tako da moramo da se prilagodimo na ono što nas čeka. Što se tiče analize tima, naravno, u radnom režimu smo izvršili analizu tima i igrača. Gledali smo prethodne utakmice, Borac je zaista veoma interesantan tim, imaju dobru odbranu, dobro kontrolišu loptu, tako da smo u tim nekim fazama kvalifikacija smo proučili igrače i njihov način igre", rekao je strateg ML Vitebska okupljenoj sedmoj sili.

Izvor: MONDO

Za razliku od Borca, ML Vitebsk na neutralnom terenu neće imati podršku navijača, shodno zabrani UEFA.

"To je svakako prednost Borca, što igra na svom terenu pred svojom publikom. Mi u Mađarskoj nećemo imati navijače, ali imali smo i u Crnoj Gori čak nekih 10-15 ljudi koji su došli da nas gledaju i da nas bodre, pa je moguće da se i ovdje ti ljudi pojave. Ne znamo da li će se to desiti, ali svakako je to igrač više za Borac. Znamo kako navijači ovdje navijaju, tako da je to njihova prednost u ovom dvomeču", rekao je ruski trener, uz napomenu da ekipa ide na pobjedu.

"Šta mislite sa kojim bismo rezutatom bili zadovoljni? (smijeh). U sportu je naravno cilj uvijek pobjeda, tako da naravno težimo da slavimo u Banjaluci."

Izvor: MONDO

Prvotimac Valerij Gromiko ističe dobru atmosferu u klubu, iako je ekipa već dugo daleko od Bjelorusije.

"Mi smo naravno daleko od kuće već dugo vremena u Evropi, ali trudimo se da prođemo još dalje u ovim ciklusima. Daleko smo od svojih porodica, što naravno emotivno utiče na igrače, ali znamo da su oni u svakom trenutku sa nama i da nas bodre. To nas održava, a generalno u timu je uvijek vesela i pozitivna atmosfera", rekao je Gromiko, osvrnuvši se na visoku temperature u gradu na Vrbasu.

"Za sve fudbalere je naravno teško kada su velike visoke temperature, ali kao što ste već čuli, za sve fudbalere je jednaka atmosfera, tako da videćemo sutra šta će biti na terenu."

(mondo.ba, D. Šutvić)