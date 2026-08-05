logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

ARKUS liga ima novog člana

ARKUS liga ima novog člana

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Rukometni klub Železničar je novi član ARKUS lige, a nakon što je Vranje 1093 odustalo od takmičenja.

RK Vranje odustao od lige Srbije Izvor: MN PRESS

Rukometni klub Železničar naredne sezone će igrati u elitnom rangu srpskog rukometa, nakon što je Upravni odbor Rukometnog saveza Srbije odlučio da upravo ekipa iz Niša popuni mjesto u ARKUS ligi.

Do promene je došlo nakon što je Vranje obavijestilo čelnike takmičenja da odustaje od nastupa u narednoj sezoni zbog finansijskih problema i nedostatka sredstava za funkcionisanje kluba.

Rukometni savez Srbije brzo je reagovao i zakazao sjednicu Upravnog odbora na kojoj je razmatrana situacija i način kako da popune ligu. Nakon prijedloga Takmičarske komisije i u skladu sa pravilnikom o takmičenju, donesena je odluka da mjesto u najvišem rangu pripadne timu koji je imao najbolji plasman među zainteresovanim ekipama.

Kao glavni kriterijum uzeti su rezultati iz prethodne sezone, pa je izbor pao na Železničar. Niški klub je prošle godine izgubio u baražu od Šamota, ali je zbog ostvarenog rezultata bio prvi na listi čekanja. Tako će Železničar dobiti priliku da se vrati među najbolje srpske rukometne klubove i naredne sezone bude dio ARKUS lige.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet ARKUS liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC