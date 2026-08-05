ARKUS liga ima novog člana

Rukometni klub Železničar je novi član ARKUS lige, a nakon što je Vranje 1093 odustalo od takmičenja.

Izvor: MN PRESS

Rukometni klub Železničar naredne sezone će igrati u elitnom rangu srpskog rukometa, nakon što je Upravni odbor Rukometnog saveza Srbije odlučio da upravo ekipa iz Niša popuni mjesto u ARKUS ligi.

Do promene je došlo nakon što je Vranje obavijestilo čelnike takmičenja da odustaje od nastupa u narednoj sezoni zbog finansijskih problema i nedostatka sredstava za funkcionisanje kluba.

Rukometni savez Srbije brzo je reagovao i zakazao sjednicu Upravnog odbora na kojoj je razmatrana situacija i način kako da popune ligu. Nakon prijedloga Takmičarske komisije i u skladu sa pravilnikom o takmičenju, donesena je odluka da mjesto u najvišem rangu pripadne timu koji je imao najbolji plasman među zainteresovanim ekipama.

Kao glavni kriterijum uzeti su rezultati iz prethodne sezone, pa je izbor pao na Železničar. Niški klub je prošle godine izgubio u baražu od Šamota, ali je zbog ostvarenog rezultata bio prvi na listi čekanja. Tako će Železničar dobiti priliku da se vrati među najbolje srpske rukometne klubove i naredne sezone bude dio ARKUS lige.

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