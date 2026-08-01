Zvezda jedva opstala, pa dovela Nenada Maksića: Počele pripreme na "Marakani"

RK Crvena zvezda je započela pripreme na 'Marakani' pod vođstvom Nenada Maksića, sa skromnim ambicijama za novu sezonu.

Izvor: MN PRESS

RK Crvena zvezda počela je danas pripreme za novu sezonu i to na stadionu "Rajko Mitić". Crveno-bijele će voditi trener Nenad Maksić, a ambicije su prilično skromne i kao cilj je postavljen - prije svega opstanak. Ali, ipak je u pitanju Crvena zvezda i sanja se plej-of ili ulazak u Evropu.

Maksić je inače preuzeo kormilo od Andreje Vukojevića, koji je otišao u Izrael da vodi ženski tim Hapoel Ašdoda, tako da se Zvezda okrenula svom bivšem igraču koji je osvojio posljednju titulu za crveno-bijele još davne 2008. godine.

Zvezda je prošle godine bila na kraju prvenstva bila šesta, dok je prvi dio sezone bila “fenjeraš” i prijetilo joj je ispadanje iz lige.

Ko će igrati za Zvezdu?

Od igrača iz prošle sezone, Zvezda je ostala bez Nemanje Marjanovića (Hapoel Arod), a mimo očekivanja (za sada) je u klubu ostao Nemanja Obradović čiji je transfer propao.

Stigla su petorica novajlija: Momčilo Simić, Stefan Stojinović, Vanja Damjanović, Filip Milošević i Uroš Simić. Trenutno su van tima zbog povreda Momčilo Simić i Marko Isailović, a Zvezda će morati dugo da čeka na njihov povratak - možda čak do iduće godine. Ali, radi se o igračima od velikog značaja za Zvezdu.