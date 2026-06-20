Crvena zvezda dovela legendu na klupu: Bio je dio posljednje šampionske generacije

Legendarni rukometaš Crvene zvezde Nenad Maksić sada će biti trener tog kluba, nakon što je četiri godine bio na klupi Partizana.
Svojevremeno jedan od najboljih srpskih rukometaša Nenad Maksić napravio je istorijski i pomalo neočekivan potez u trenerskoj karijeri. Nekadašnji igrač Crvene zvezde i Partizana, a kasnije i trener crno-bijelih u narednoj sezoni sjedićee na klupi crveno-bijelog tima i tako "zatvoriti" krug u elitnom rangu domaćeg rukometa.
Maksić će na klupi Crvene zvezde naslijediti Andreju Vukojevića koji je na kraju sezone prihvatio ponudu da se vrati u Izrael i tamo nastavi trenersku karijeru. Crvena zvezda nije dugo razmatrala prije nego što je ulogu trenera ponudila Maksiću - rukometnom majstoru koji je čak u tri mandata nosio Zvezdin dres.
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"Nekadašnji kapiten Zvezde i proslavljeni reprezentativac, poslije 18 godina ponovo je na istom mestu - Nenad Maksić novi je trener Crvene zvezde. Maksić je 39. trener u istoriji kluba, a 19. po redu koji je bio dio Crvene zvezde i kao igrač i kao trener", naveli su iz Crvene zvezde i dodali:
"Dvije titule šampiona Srbije (2006/07 i 2007/08) i Kup Jugoslavije u sezoni 1994/95, uz kapitensku traku obilježile su igrački boravak u Crvenoj zvezdi. Nastupao je tokom karijere za rodno Smederevo, Borac iz Banjaluke, Celje i Slovenj Gradec u Sloveniji i Partizan, gdje je i završio igračku, a započeo trenersku karijeru."
Maksić je učestvovao u posljednjem osvajanju titule Crvene zvezde, sada već davne 2008. godine, u finišu njegove igračke karijere. Ljubiteljima rukometa ostao je u sjećanju i kao jedan od lidera reprezentacije koja je bilježila impresivne rezultate na međunarodnoj sceni, a sa nacionalnim timom ima dvije bronzane medalje na Svjetskim prvenstvima.
Crvena zvezda više nije u poziciji da se bori za titulu u Srbiji, kao što je bio slučaj tokom Maksićevih igračkih dana. Vidjećemo koliko crveno-bijeli u narednoj sezoni mogu, ponovo sa podmlađenim timom. U finišu prethodne sezone igrali su veoma dobro i bez većih problema izborili opstanak u društvu najboljih timova - iako je veći dio sezone bio turbulentan.
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