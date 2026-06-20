Legendarni rukometaš Crvene zvezde Nenad Maksić sada će biti trener tog kluba, nakon što je četiri godine bio na klupi Partizana.

Izvor: MN PRESS

Svojevremeno jedan od najboljih srpskih rukometaša Nenad Maksić napravio je istorijski i pomalo neočekivan potez u trenerskoj karijeri. Nekadašnji igrač Crvene zvezde i Partizana, a kasnije i trener crno-bijelih u narednoj sezoni sjedićee na klupi crveno-bijelog tima i tako "zatvoriti" krug u elitnom rangu domaćeg rukometa.

Maksić će na klupi Crvene zvezde naslijediti Andreju Vukojevića koji je na kraju sezone prihvatio ponudu da se vrati u Izrael i tamo nastavi trenersku karijeru. Crvena zvezda nije dugo razmatrala prije nego što je ulogu trenera ponudila Maksiću - rukometnom majstoru koji je čak u tri mandata nosio Zvezdin dres.

Vidi opis Crvena zvezda dovela legendu na klupu: Bio je dio posljednje šampionske generacije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

"Nekadašnji kapiten Zvezde i proslavljeni reprezentativac, poslije 18 godina ponovo je na istom mestu - Nenad Maksić novi je trener Crvene zvezde. Maksić je 39. trener u istoriji kluba, a 19. po redu koji je bio dio Crvene zvezde i kao igrač i kao trener", naveli su iz Crvene zvezde i dodali:

"Dvije titule šampiona Srbije (2006/07 i 2007/08) i Kup Jugoslavije u sezoni 1994/95, uz kapitensku traku obilježile su igrački boravak u Crvenoj zvezdi. Nastupao je tokom karijere za rodno Smederevo, Borac iz Banjaluke, Celje i Slovenj Gradec u Sloveniji i Partizan, gdje je i završio igračku, a započeo trenersku karijeru."

Maksić je učestvovao u posljednjem osvajanju titule Crvene zvezde, sada već davne 2008. godine, u finišu njegove igračke karijere. Ljubiteljima rukometa ostao je u sjećanju i kao jedan od lidera reprezentacije koja je bilježila impresivne rezultate na međunarodnoj sceni, a sa nacionalnim timom ima dvije bronzane medalje na Svjetskim prvenstvima.

Crvena zvezda više nije u poziciji da se bori za titulu u Srbiji, kao što je bio slučaj tokom Maksićevih igračkih dana. Vidjećemo koliko crveno-bijeli u narednoj sezoni mogu, ponovo sa podmlađenim timom. U finišu prethodne sezone igrali su veoma dobro i bez većih problema izborili opstanak u društvu najboljih timova - iako je veći dio sezone bio turbulentan.

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