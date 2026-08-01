logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pojačanje za Željezničar iz Šalkea: Amar Ibrišimović stigao na "Grbavicu"

Pojačanje za Željezničar iz Šalkea: Amar Ibrišimović stigao na "Grbavicu"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Mladi reprezentativac BiH Amar Ibrišimović (19) narednu sezonu igraće za Željezničar kao pozajmljen igrač iz druge ekipe njemačkog bundesligaša.

Amar Ibrišimović Izvor: Promo/FK Željezničar/Anis Šovšić

Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Ibrišimović (19) narednu sezonu igraće u Željezničaru kao posuđeni fudbaler Šalkea.

Ibrišimović je rođen 17. aprila 2007. godine u Tuzli. Sa 16 godina prelazi u akademiju Volfsburga gdje je igrao za U-17 i U-19 timove. Sa samo 16 godina trenirao je i sa prvim timom "vukova".

Na ljeto prošle godine prelazi u Šalke. U prošloj sezoni je uporedo igrao za U-19 i drugi tim Šalkea. Ibrišimović je aktuelni mladi reprezentativac BiH, a odigrao je osam mečeva. Za mlađe selekcije BiH ima 19 nastupa. Amar će pojačati konkurenciju na štoperskoj poziciji.

"Osjećaj je izvanredan. Prvi utisci su zaista fenomenalni. Svjestan sam težine koju nosi ovaj grb na grudima i daću sve od sebe. Na svakoj utakmici pružiću svoj maksimum. Rođen sam u BiH i igrao sam pionirsku i kadetsku ligu u BiH, tako da sam vrlo dobro upoznat s bogatom istorijom Želje i samim klubom. Znam šta znači igrati za Želju i šta znači igrati na 'Grbavici'. Već sam imao nekoliko nastupa na tom stadionu u dresu reprezentacije. Jedva čekam da sve počne, prvi trening, upoznavanje novih saigrača i stručnog štaba, a posebno jedva čekam prvo kolo na 'Grbavici'", poručio je mladi fudbaler po dolasku u Željezničar.

Ističe da će se vrijedno boriti za svaki minut na terenu, te da navijači od njega mogu očekivati maksimalno zalaganje.

"Navijači od mene mogu očekivati pravog ratnika na terenu, posebno s obzirom na to da igram na poziciji štopera. Uvijek ću dati sve od sebe kako bi Željo u svakoj utakmici osvojio tri boda", dodao je Ibrišimović.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Željezničar Šalke transferi Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC