Pojačanje za Željezničar iz Šalkea: Amar Ibrišimović stigao na "Grbavicu"

Mladi reprezentativac BiH Amar Ibrišimović (19) narednu sezonu igraće za Željezničar kao pozajmljen igrač iz druge ekipe njemačkog bundesligaša.

Izvor: Promo/FK Željezničar/Anis Šovšić

Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Ibrišimović (19) narednu sezonu igraće u Željezničaru kao posuđeni fudbaler Šalkea.

Ibrišimović je rođen 17. aprila 2007. godine u Tuzli. Sa 16 godina prelazi u akademiju Volfsburga gdje je igrao za U-17 i U-19 timove. Sa samo 16 godina trenirao je i sa prvim timom "vukova".

Na ljeto prošle godine prelazi u Šalke. U prošloj sezoni je uporedo igrao za U-19 i drugi tim Šalkea. Ibrišimović je aktuelni mladi reprezentativac BiH, a odigrao je osam mečeva. Za mlađe selekcije BiH ima 19 nastupa. Amar će pojačati konkurenciju na štoperskoj poziciji.

"Osjećaj je izvanredan. Prvi utisci su zaista fenomenalni. Svjestan sam težine koju nosi ovaj grb na grudima i daću sve od sebe. Na svakoj utakmici pružiću svoj maksimum. Rođen sam u BiH i igrao sam pionirsku i kadetsku ligu u BiH, tako da sam vrlo dobro upoznat s bogatom istorijom Želje i samim klubom. Znam šta znači igrati za Želju i šta znači igrati na 'Grbavici'. Već sam imao nekoliko nastupa na tom stadionu u dresu reprezentacije. Jedva čekam da sve počne, prvi trening, upoznavanje novih saigrača i stručnog štaba, a posebno jedva čekam prvo kolo na 'Grbavici'", poručio je mladi fudbaler po dolasku u Željezničar.

Ističe da će se vrijedno boriti za svaki minut na terenu, te da navijači od njega mogu očekivati maksimalno zalaganje.

"Navijači od mene mogu očekivati pravog ratnika na terenu, posebno s obzirom na to da igram na poziciji štopera. Uvijek ću dati sve od sebe kako bi Željo u svakoj utakmici osvojio tri boda", dodao je Ibrišimović.