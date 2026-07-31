Legija stranaca na “Grbavici”: Stigao i jedan Brazilac

Sarajevski Željezničar će u novoj sezoni biti prava “legija stranaca”.

Izvor: FK Željezničar

Poslije imenovanja španskog trenera Davida Muslere Rodrigeza, Željo je angažovao španskog čuvara mreže Anhela Himeneza, špansko-senegalskog krilnog napadača Jakuba Daboa, portugalskog vezistu Alfonsa Vitorina i Meksikanca Horhea Guzmana.

A od petka u tabor plavih sa “Grbavice” stigao je i jedan Brazilac!

U pitanju je Gabriel Kunja Geraldo (22), krilni fudbaler koji je potpisao ugovor do ljeta 2028. uz opciju produženja na još jednu sezonu.

Igrao je za mlađe selekcije Brazilisa, Internacionala i Feroviarija, a potom je igrao za seniorske ekipe Brazilisa, Vila Nove, Ibrahine, Esportivoa, Kaldensea i Koimbre.

(MONDO)