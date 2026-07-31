logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Legija stranaca na “Grbavici”: Stigao i jedan Brazilac

Legija stranaca na “Grbavici”: Stigao i jedan Brazilac

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Sarajevski Željezničar će u novoj sezoni biti prava “legija stranaca”.

Gabriel Kunja Geraldo potpisao za FK Borac Izvor: FK Željezničar

Poslije imenovanja španskog trenera Davida Muslere Rodrigeza, Željo je angažovao španskog čuvara mreže Anhela Himeneza, špansko-senegalskog krilnog napadača Jakuba Daboa, portugalskog vezistu Alfonsa Vitorina i Meksikanca Horhea Guzmana.

A od petka u tabor plavih sa “Grbavice” stigao je i jedan Brazilac!

U pitanju je Gabriel Kunja Geraldo (22), krilni fudbaler koji je potpisao ugovor do ljeta 2028. uz opciju produženja na još jednu sezonu.

Igrao je za mlađe selekcije Brazilisa, Internacionala i Feroviarija, a potom je igrao za seniorske ekipe Brazilisa, Vila Nove, Ibrahine, Esportivoa, Kaldensea i Koimbre.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Željezničar

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC