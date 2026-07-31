Zoran Njeguš je osuđen na dvije godine zatvora, a imao je dugu i uspješnu igračku karijeru, poslije koje je bio i trener.

Izvor: MN PRESS

Zoran Njeguš (53) osuđen je na dvije godine zatvora. Apelacioni sud u Beogradu donio je presudu, ali odluka još uvijek nije konačna jer postoji pravi žalbe. Na teret mu se stavlja djelo pranja novca.

Radi se o novcu koji je primio od pokojnog Vitomira Bajića koji je preminuo u Italiji, a tamo je vođen krivični postupak protiv njega. Njegova udovica Draginja Bajić osuđena je na četiri godine i tri mjeseca zatvora i novčanu kaznu od 500.000 dinara.

Vidi opis Ko je Zoran Njeguš? Osuđen na dvije godine zatvora, nkon Zvezde otišao u Španiju i napravio uspješnu karijeru Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Prema navodima presude, Njeguš je između septembra 2009. i marta 2010. godine na Zlatiboru primio 650.000 evra od Vitomira Bajića, za koji je znao da novac potiče iz kriminalnih aktivnosti. Tim sredstvima kupljeni su poslovni lokali, dok je bivši fudbaler ostao njihov formalni vlasnik. Tako je, prema ocjeni suda, prikrivano pravo porijeklo novca. Podsjećanja radi, on je jednom ranije bio osuđen, pa oslobođen.

Ko je Zoran Njeguš?

Vidi opis Ko je Zoran Njeguš? Osuđen na dvije godine zatvora, nkon Zvezde otišao u Španiju i napravio uspješnu karijeru Zoran Njeguš Zoran Njeguš Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Zoran Njeguš je srpski fudbaler rođen u Užicu 25. juna 1973. godine, igrao je na poziciji defanzivca. Pored fudbalske imao je i trenersku karijeru. Počeo je u lokalnoj Slobodi iz Užica gdje se zadržao dvije sezone i tu ga je primijetila Crvena zvezda. U beogradskom klubu proveo je tri sezone (od 1995. do 1998. godine). Odatle je otišao u Španiju i tamo je nosio dresove Atletiko Madrida i Sevilje i ostavio je trag u španskom fudbalu. Za reprezentaciju SR Jugoslavije i Srbije i Crne Gore je upisao sedam nastupa. Interesantno je da je debi imao u pobjedi Jugoslavije protiv Argentine 1996. godine (3:2) u prijateljskoj utakmici kada je zamijenio Dejana Govedaricu.

Trenersku karijeru počeo je 2009. godine u užičkoj Slobodi i vodio je klubove u Srbiji. Odatle je otišao u Javor, a vodio je poslije toga i Spartak, Borac iz Čačka, Novi Pazar, pa je poslije šest godina bez angažmana od 2020. godine preuzeo Rad. Posljednji klub mu je bio Zlatibor.

Šta mu se desilo u Atletiku i Sevilji?

Izvor: MN PRESS

Njeguš je u penziju otišao 2004. godine kada je imao 31 godinu, djeluje dosta rano. Zašto je to uradio i šta mu se to desilo u Španiji?

"Po tri godine sam proveo u oba kluba. U Atletiko me doveo Arigo Saki i kod njega sam igrao standardno, pa je došao Ranijeri i dobijao sam sve manju minutažu, mijenjali su trenere često poslije duple krune sa Radomirom Antićem. Onda sam otišao u Sevilju i u posljednjoj godini mog ugovora su doveli Danija Alveša da igra na mojoj poziciji, uložili su sve karte na njega i to im se isplatilo. Nisam se ljutio, pamtim Sevilju po dobrom. Sa Alvešom sam ostao u sjajnim odnosima", rekao je Njeguš jednom prilikom.

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(MONDO)