Bivši fudbaler Crvene zvezde osuđen na dvije godine zatvora!

Nekadašnji fudbaler Zoran Njeguš je ipak proglašen krivim za "pranje novca".

Izvor: MN PRESS

Bivši fudbaler Crvene zvezde Zoran Njeguš osuđen je na dvije godine zatvora, presudom Apelacionog suda u Beogradu. Na teret mu se stavlja djelo pranja novca, ali odluka nije konačna i na nju postoji pravo žalbe, pošto je ranije prvostepeni sud donio oslobađajuću presudu.

U pitanju je novac koji je primio od sada pokojnog Vitomira Bajića, koji je preminuo u zatvoru u Italiji, gdje je protiv njega vođen krivični postupak.

Pored njega, Bajićeva udovica Draginja Bajić je osuđena na kaznu zatvora od četiri godine i tri mjeseca i novčanu kaznu od 500.000 dinara, dok je Željko Papić osuđen na kaznu zatvora od dvije godine i novčanu kaznu od 500.000 dinara, a Nebojša Đokić na kaznu zatvora od tri godine i devet mjeseci i novčanu kaznu od 500.000 dinara, objavljeno je na sajtu tog suda.

Istom presudom je određeno da se od Papića oduzima stan površine 151,84 m2 na Novom Beogradu, od Đokića vlasništvo na udjelu od 100% kapitala u PD "Parket Planet" doo, i od Njeguša 650.000 evra.

Kako je došlo do krivičnog djela?

Prema navodima presude, Njeguš je između septembra 2009. i marta 2010. godine na Zlatiboru primio 650.000 evra od Vitomira Bajića, za koji je znao da novac potiče iz kriminalnih aktivnosti. Tim sredstvima kupljeni su poslovni lokali, dok je bivši fudbaler ostao njihov formalni vlasnik, i tako je. prema ocjeni suda, prikrivano pravo porijeklo novca.

Njeguš je fudbalsku karijeru počeo u Slobodi iz Užica, uslijedio je prelazak u Crvenu zvezdu gdje je igrao u periodu od 1995-1998, da bi se potom otisnu u Španiju, gdje je nosio dresove Atletiko Madrida i Sevilje. Po završetku igračke karijere je uplovio trenerske vode gdje je vodio Slobodu Užice, Javor, Spartak, Borac, Novi Pazar, Rad...

Podsjetimo, Vitomir Bajić bio je pod istragom italijanskih pravosudnih organa zbog sumnje da je učestvovao u organizovanom kriminalu. Dovođen je u vezu sa kriminalnom grupom Darka Šarića, koja se teretila za krijumčarenje kokaina iz Latinske Amerike u zemlje Zapadne Evrope.

Bajić je uhapšen 2010. godine po međunarodnoj potjernici Italije, ali nije dočekao početak suđenja, pošto je preminuo u pritvoru.

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(MONDO)