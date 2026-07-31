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Albanac pokazao dvoglavog orla, pa se uplašio: Izviždali ga u Beogradu, pogledajte šta je uradio

Albanac pokazao dvoglavog orla, pa se uplašio: Izviždali ga u Beogradu, pogledajte šta je uradio

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Denis Buzukja izazvao skandal u Beogradu pokazujući dvoglavog orla, ali je ustuknuo pred zvižducima navijača. Saznajte više o ovom incidentu.

Denis buzukja albanac pokazao dvoglavog orla pa se uplasio u beogradu Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Albanac Denis Buzukja danas je na zvaničnom mjerenju pred UFC Beograd napravio skandal i pokazao je dvoglavog orla, ali kada nikoga nije bilo oko njega. Sada kada su tu bili i navijači, Buzukja je ustuknuo. Nije bilo provociranja usred Beograda, ali je zato dobio zvižduke. Pogledajte kako je to izgledalo:

Pogledajte

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Albanac dobio zvižduke, nije pokazao dvoglavog orla u Beogradu
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Dok je Buzukja prilazio, navijači su mu zviždali i nije dodatno "potpirivao" novim pokazivanjem albanskog dvoglavog orla, nego se prvo prekrstio, pa pokazao srce prema publici koja nije bila blagonaklona prema njemu.

Inače, Denis Buzukja je zvanično američki borac, pod zastavom SAD se bori, pa će tako biti i u subotu kada bude uđe u oktagon sa Bogdanom Gradom. Već sada je jasno je da Buzukja neće imati podršku u Beogradskoj areni poslije nepromišljenog poteza, tako da ga kao i na popodnevnom mjerenju čekaju zvižduci. To će biti posebno slučaj jer Bogdan Grad (Austrijanac) ima uz sebe armiju navijača jer je zapravo iz Srbije.

Denis Buzukja se takmiči u pero kategoriji, na vagi je imao ispod 66 kilograma, a u dosadašnjoj karijeri ima učinak od 12 pobjeda i šest poraza. Njegov protivnik Bogdan Grad, u profesionalnoj karijeri ima 15 pobjeda i četiri poraza, a trenutno je u lošem nizu od dva uzastopna neuspjeha.

BONUS VIDEO:

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Jovan Leka na merenju za UFC Beograd
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

 (MONDO)

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