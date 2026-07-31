Denis Buzukja izazvao skandal u Beogradu pokazujući dvoglavog orla, ali je ustuknuo pred zvižducima navijača. Saznajte više o ovom incidentu.
Albanac Denis Buzukja danas je na zvaničnom mjerenju pred UFC Beograd napravio skandal i pokazao je dvoglavog orla, ali kada nikoga nije bilo oko njega. Sada kada su tu bili i navijači, Buzukja je ustuknuo. Nije bilo provociranja usred Beograda, ali je zato dobio zvižduke. Pogledajte kako je to izgledalo:
Dok je Buzukja prilazio, navijači su mu zviždali i nije dodatno "potpirivao" novim pokazivanjem albanskog dvoglavog orla, nego se prvo prekrstio, pa pokazao srce prema publici koja nije bila blagonaklona prema njemu.
Albanac pokazao dvoglavog orla, pa se uplašio: Izviždali ga u Beogradu, pogledajte šta je uradio
Inače, Denis Buzukja je zvanično američki borac, pod zastavom SAD se bori, pa će tako biti i u subotu kada bude uđe u oktagon sa Bogdanom Gradom. Već sada je jasno je da Buzukja neće imati podršku u Beogradskoj areni poslije nepromišljenog poteza, tako da ga kao i na popodnevnom mjerenju čekaju zvižduci. To će biti posebno slučaj jer Bogdan Grad (Austrijanac) ima uz sebe armiju navijača jer je zapravo iz Srbije.
Denis Buzukja se takmiči u pero kategoriji, na vagi je imao ispod 66 kilograma, a u dosadašnjoj karijeri ima učinak od 12 pobjeda i šest poraza. Njegov protivnik Bogdan Grad, u profesionalnoj karijeri ima 15 pobjeda i četiri poraza, a trenutno je u lošem nizu od dva uzastopna neuspjeha.
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(MONDO)