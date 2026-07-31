Miloš Janičić je iskoristio priliku da na konferenciji za medije pred UFC događaj u Beogradu isproziva Marka Bojkovića.

Izvor: Arena Fight/printscreen

Održana je konferencija za medije pred UFC događaj u Beogradu koji će se održati u "Beogradskoj areni", a iako tu nije bilo Marka Bojkovića bilo je prozivki za njega. Njegov veliki rival Miloš Janičić ranije ga je provocirao i slao mu je opremu UFC-a pošto Bojković nije dobio poziv da učestvuje na "Fajt najtu".

"Nećemo ga pominjati, jer kada dođe ovdje pričaćemo o njemu kada dođe, a to se neće desiti skoro", rekao je Janičić na pitanje o tome da li je Bojković reagovao na poziv za njega.

Pitali su ga i da li očekuje bakljadju "varvara" i veliko slavlje u njegovoj ulici u Podgorici kada pobijedi na svom meču protiv Noe Gugona.

"Dolaze navijači, biće dobro. Spreman sam da pucma! Kao i svaki put to se zna, pozdrav za cijelu Podgoricu i Bokešku ulicu", rekao je on.

Rakić čeka veče karijere

Vidi opis "Pričaćemo o njemu kad stigne u UFC, a neće skoro": Miloš Janičić žestoko isprozivao Marka Bojkovića Aleksandar Rakić MMA borac Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/UFC/Screenshot Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube/Aleksandar Rakic Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: EPA-EFE/Janerik Henriksson/TT Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: YouTube/MMA Junkie Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Px Images / Alamy / Alamy / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Carmen Mandato / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: EPA-EFE/Janerik Henriksson/TT SWEDEN OUT Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Seokyong Lee/Penta Press / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Najbolji srpski MMA borac svih vremena Aleksandar Rakić stigao je na borbu protiv Marsin Tibure i istakao je da će mu ovo biti najvažniji meč u karijeri.

"Prvi put se borim u svojoj zemlji i to će mi pomoći da već u prvoj rundi dođem do nokauta. Neću vam reći uz koju ću pjesmu izađi, samo budite tamo i čujte. Drugačije je. Ne skidam kilograme, a znam da će atmosfera biti luda i jedva čekam. Hajde da se fokusiramo na meč sa Markom i da uživamo. Kao što sam i rekao, subota veće će biti ponos moje karijere", naglasio je Rakić.

Duško Todorović će se boriti sa Robertom Valentinom iz Švajcarske i pred svoj meč je istakao da će ovo biti veliki korak za UFC.

"Mislim da je Srbija ključ za Balkan, otvara cijeli region za UFC. Ovo je sjajan posao UFC-a i biće to nevjerovatan korak za nas i cijeli region kada sve prođe. Moj rival je olraund broac, on se dobro rve, ima sjajnu džiu džicu, biće to sjajan meč za navijače. Daću sve od sebe da meni dignu ruku u subotu."