"Ovo su najbolji navijači, biće sjajno i meni": Amerikanac zavolio Srbiju, a još nije ni probao hranu

Američki borac Danijel Rodrigez oduševljen Srbijom i ljudima u Srbiji, a jedva čeka da proba hranu kada počne da vraća kilograme pred meč protiv Uroša Medića.

Izvor: dušan ninković/mondo

Glavna borba na događaju UFC Beograd biće okršaj srpskog predstavnika Uroša Medića i Amerikanca Danijela Rodrigeza koji se u Srbiji osjeća veoma komforno. Kako je i sad istakao - sviđaju mu se ljudi koje je upoznao, šetao je gradom koji mu je lijep, a jedva čeka da prođe mjerenje pred borbu kako bi mogao da isproba lokalne specijalitete.

Možda su ovo bile samo "igrice" Rodrigeza kako bi pridobio dio publike, ali svima je jasno da će Beogradska arena navijati za Uroša Medića. Toga je, ipak, svjestan i Amerikanac koji prvi put posjećuje Srbiju.

"Očekujem da svi budu protiv mene, vidio sam kako izgleda atmosfera u košarci i vidio sam sjajnu publiku. Cijenim svoju karijeru više od izlaska iz zatvora, disciplinovaniji sam i spreman. Energija je energija, pozitivna ili negativna i srećan sam što sam ovdje", rekao je Danijel Rodrigez i dodao: "Ljudi u Srbiji su sjajni. Zemlja je prelijepa. Šetao sam gradom i jedva čekam da prođe mjerenje pa da probam malo i hranu".

Rodrigez i Medić će u subotu razmjenjivati udarce, ali su preij toga biranim riječima govorili jedan o drugom. To ne treba da čudi, posebno kada znamo da su se njih dvojica sami dogovorili oko borbe u Beogradu - Medić je prišao Rodrigezu i pitao ga da li bi želio da bude glavna zvezda događaja u Beogradu.

"Očekujem spektakl jer je UFC napravio odličan posao uparivši me sa sjajnim momkom i zaista očekujem da bude jako dobro. Ovo su najbolji navijači na svijetu i napraviće najbolju atmosferu i biće to sjajno za sve borce pa i mene. Ispunjen mi je san. Očekujte pakao od mene u kavezu i svi će pjevati sa mnom", zaključio je američki borac.

Danijel Rodrigez rođen je u Alhambri u Kaliforniji, a ima meksičko porijeklo. Veoma je iskusan borac, a pored MMA oprobao se i u profesionalnom boksu gdje ima skor od jedne pobjede i jednog poraza. Tokom MMA karijere ostvario je 20 pobjeda i pet poraza, a trenutno je u seriji od tri pobjede. Prije toga je imao tri poraza, ali je uprkos tome uspio da ostane pod ugovorom sa UFC. Posljednju borbu radio je u julu 2025. godine.

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