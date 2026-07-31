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Sabalenka šokirala navijače providnom haljinom za US open: Pogledajte šta će nositi "tigrica"

Sabalenka šokirala navijače providnom haljinom za US open: Pogledajte šta će nositi "tigrica"

Autor D.Š. Izvor mondo.rs
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Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka predstavila je odjevnu kombinaciju za US open.

Haljina Arine Sabalenke za US Open Izvor: Screenshot/Twitter/@SabalenkaDaily

Svjetska "broj 1" Arina Sabalenka predstavila je odjevnu kombinaciju za US open. Nakon što je neslavno završila takmičenje na Vimbldonu, nije se često pojavljivala u javnosti, a sada je riješila da navijače obraduje odjećom koju će nositi na posljednjem grend slemu u sezoni. Brend "Najki" i Bjeloruskinja ovog puta otišli su korak dalje.

"Tigrica" brani titulu na US openu, nakon što je slavila 2024, pa onda ponovo 2025. Ako se po jutru dan poznaje, vidjećemo jednu agresivnu i energičnu Sabalenku, na kakvu smo navikli. Odjeća koju je predstavila baš to i nagovještava. Sabalenka se opredijelila za narandžastu boju - top i šorc a prije toga nosiće haljinu od mrežice.

Iako popularni brend Sabalenki još nije dozvolio jedinstvene komplete, ovaj će to, svakako, biti. Jasno je da je komplet koji će Bjeloruskinja nositi inspirisan Spajdermenom, a očekivanja su da će i druge igračice ovog brenda nositi nešto slično. Crna mreža, koja prekriva dvodjelni sportski komplet, savršena je asocijacija na film koji je premijerno prikazan u julu 2026.

Nema sumnje da će izdanje Arine Sabalenke izazvati mnogo reakcija, pošto se svega nekoliko sati od objavljivanja snimka komentari neprestano smjenjuju. Od pozitivnih do negativnih... A navijači nisu zaobišli ni Naomi Osaku, od koje očekuju još spektakularnije izdanje, kao i na prethodna tri grend slema.

Ujedno, ovo je vjerovatno posljednji grend slem na kojem će Sabalenka nositi "Najki" odjeću kao i ostale teniserke, već u 2027. mogli bismo je vidjeti u personalizovanim kombinacijama.

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Tagovi

Arina Sabalenka Tenis US open

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