logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Arina Sabalenka pokazala sestru u javnosti: Nju baš rijetko viđamo, a sada je objavila zajednički snimak

Arina Sabalenka pokazala sestru u javnosti: Nju baš rijetko viđamo, a sada je objavila zajednički snimak

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Arina Sabalenka je rijetko pokazivala članove svoje porodice u javnosti, a sada je objavila i snimak na društvenim mrežama sa svojom sestrom Tonečkom.

Arina Sabalenka fotografija sa sestrom Tonečkom Izvor: TikTok/aryna.sabalenka

Arina Sabalenka je prva teniserka svijeta koja trenutno prolazi kroz rezultatsku krizu. Čuva tron na WTA listi, ali u tekućoj sezoni nije osvojila nijedan od tri odigrana grend slema. Vidi se da postoje određeni problemi i to trenutno pokušava da riješi na odmoru.

Odlučila je da ostavi malo reket, da se posveti "punjenju baterija", pa se tako vratila kući i posjetila svoju porodicu u Minsku. Članove njene familije baš rijetko viđamo u javnosti, a sada je posle dugo vremena pokazala i svoju sestru Tonečku. Nju baš krije od očiju javnosti, što i ne čudi jer ima 17 godina.

Objavila je zajednički snimak sa njom na njenom "TikTok" nalogu gdje plešu, igraju i uživaju uz opis "Sestra, sestra". Njihov snimak je oduševio mnoge na društvenim mrežama.

Pogledajte

00:13
Arina Sabalenka sa sestrom
Izvor: TikTok/aryna.sabalenka
Izvor: TikTok/aryna.sabalenka

"Zanima me kako će moj vjerenik Jorgos da reaguje i da vidim šta misli. Želim da razbijem stereotipe o našem gradu, našoj zemlji i da mu ih pokažem u najljepšem svjetlu. Srećna sam što ću ići kući, da vidim baku, porodicu, da udahnem malo vazduha", rekla je Sabalenka u jednom intervjuu tokom Vimbldona.

Objavila i fotografiju sa majkom

Sabalenka je na društvenim mrežama objavila i zajedničku porodičnu fotografiju. Na slici je i njena majka Julija koju takođe rijetko viđamo u javnosti. Njen otac Sergej je preminuo 2019. godine i bio je jedan od najzaslužnijih što je uopšte odlučila da se bavi tenisom.

Izgleda da je ovo bio momenat upoznavanja svog vjerenika Jorgosa Frangulisa sa njenom domovinom, gradom i širom familijom. Izgleda da je dobro prošlo pošto su pravo odatle otišli na plažu na Mikonos (Grčka).

Tagovi

Arina Sabalenka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC