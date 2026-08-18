Željko Obradović je odlučio da Džerijan Grant ostane u Panatinaikosu, uprkos interesovanju Bešiktaša.

Izvor: Aris Oikonomou / AFP / Profimedia

Panatinaikos je napravio moćan tim ovog ljeta i novom treneru Željku Obradoviću doveo je ozbiljna pojačanja, a zbog toga će biti i odlazaka iz Atine. Najviše se priča da bi redove "zelenih" mogao da napusti Džerijan Grant (33, 193 cm), ali njegov transfer je (za sada) blokirao upravo Obradović.

Prema izvještajima iz Turske, Bešiktaš je sve dogovorio sa Grantom, međutim kada je igrač obavijestio Obradovića o tome - nije dobio "zeleno svjetlo" i objašnjeno mu je da ostaje u Atini jer ima ugovor.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Grant je navodno dobio više nego kvalitetan ugovor od Bešiktaša, koji vodi srpski trener Dušan Alimpijević, ali od toga nema ništa jer Obradović ne planira da pusti iskusnog američkog beka. Očekuje se da Grant ostane u Panatinaikosu i ima doprinos s klupe, s tim da su promjene uvijek moguće, pa tako i da ga puste u slučaju da dovedu neko novo pojačanje.

Grant je inače bivši 19. pik sa drafta i igrao je za Nikse, Čikago, Orlando i Vašington, dok je u Evropi nosio dres grčkog Promiteasa, Olimpije, Turk Telekoma i Panatinaikosa za koji igra od 2023.

Koga je doveo Željko Obradović?

Vidi opis Željko Obradović rekao "stop": Alimpijević neće dobiti ono što se nadao Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 12 / 12 AD

Ovog ljeta su u Panatinaikos stigli Silven Fransisko, Dimitris Moraitis, Branku Badiju, Lefteris Mancukas, Mustafa Fal, Geršon Jabusele i Isak Bonga, a dosta igrača je i otišlo iz ekipe koju je do ovog ljeta vodio Ergin Ataman. Između ostalog, više u timu nema Džedija Osmana, Marijusa Grigonisa, Keneta Farida, Ti Džej Šortsa...