Dimitris Janakopulos je obećao da će naredne godine da dovede Nikolu Jokića u Panatinaikos i da žali što nije doveo Miloša Teodosića.

Izvor: MN PRESS

Dimitris Janakopulos je predsjednik Panatinaikosa i čovjek čije izjave često odjeknu u javnosti. Tako je bilo i ovog puta pošto je javno i pred kamerama poručio da će dovesti Nikolu Jokića u klub dogodine. Željko Obradović na klupi, Jokić na terenu? To je njegova ideja. Prije objašnjenja oko njega je u intervjuu dobio pitanje i ko je taj jedan igrač kog bi volio da je doveo, a nije uspio.

"Slušajte, nažalost ima jedan igrač kog bih volio da sam doveo, ali se penzionisao. Postao je pomoćni trener, generalni menadžer ili tako nešto, to je Miloš Teodosić. Poslije Šarasa Jasikevičijusa, najpametniji igrač na terenu. Poslije Dijamantidisa, čovjeka koji je imao više talenata na terenu, mislim da njih trojica pripadaju sopstvenoj ligi. Htio sam Teodosića", rekao je Janakopulos.

Vidi opis Obradović dobija Jokića dogodine: Janakopulos najavio transfer vijeka, dok žali zbog Teodosića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Miloš Teodosić je sada sportski direktor Crvene zvezde i radi na pravljenju ekipe koja će biti konkurentna u Evroligi u predstojećoj sezoni.

"Jokića dovodim dogodine"

Vidi opis Obradović dobija Jokića dogodine: Janakopulos najavio transfer vijeka, dok žali zbog Teodosića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

A onda je Janakopulos krenuo da priča o dovođenju najboljeg košarkaša na planeti - hoće Nikolu Jokića.

"Jedan igrač koji je moj san i kog ću dovesti dogodine. Imam trojicu sa trogodišnjim ugovorima, gdje će da igra? Razmišljao sam o tome sinoć. Imamo Lesora, Jabuselea i Fala, gdje će da se uklopi? Pričam vam o Jokiću, najboljem košarkašu na svijetu. Nemojte da mi se smijete, ne idem nigdje dok ga ne dovedem", rekao je Janakopulos dok su se dvojica voditelja smijali.

Tada mu je jedan od voditelja rekao da Nikola dogodine može da potpiše najveći ugovor u istoriji NBA lige.

"Da, da, ima pravo. Pokušao sam da mu pošaljem prijedlog i ove godine. Zovite Miška Ražnatovića i pitajte ga. Ljudi će da pričaju da se šalim. Poslao sam ozbiljan prijedlog i njemu i njegovom timu, odbili su me. Znam da ima još godinu dana ugovor."

Izvor: Instagram/dpg7000

Zanimalo ih je i da otkriju koju tu ponudu je poslao Jokiću.

"Znate cifre. To oko 350 miliona, to pričaju u NBA ligi. Ja sam ove godine htio da otkupim njegovu posljednju sezonu ugovora. Kada mi se njegov tim javio i kada su čuli Grčka, prekinuli su vezu. Ali, hajde da sačekamo dogodine", zaključio je Janakopulos.

Svima je jasno da Jokić nema namjeru da napusti NBA ligu i da igra u Evropi, ali naravno niko ne može da oduzme Janakopulosu pravo da mašta...