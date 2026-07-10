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Janakopulos ponovo o Jokiću: "Ne znam kako će se uklopiti sljedeće godine"

Janakopulos ponovo o Jokiću: "Ne znam kako će se uklopiti sljedeće godine"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Dimitris Janakopulos ponovo se našalio na račun Nikole Jokića.

Dimitris Janakopulos o Nikoli Jokiću Izvor: EPA/ANDREJ CUKIC, EPA/GEORGE VITSARAS

Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos ne prestaje da iznenađuje na društvenim mrežama. Po ko zna koji put imao je šaljiv komentar na račun najboljeg košarkaša svijeta Nikole Jokića.

"Objašnjavao sam prijateljima iz Euro Insidersa da zaista vjerujem da smo izgradili nešto veoma snažno, ali ne vidim kako će se Jokić uklopiti sljedeće godine", napisao je Dimitris Janakopulos u opisu fotografija koje je objavio sa snimanja u podkastu Euro Insidersa.

Dimitris Janakopulos ne daje često intervjue, a vlasnik Panatinaikosa poznatiji je po samostalnom oglašavanju na društvenim mrežama. Gotovo svaka objava ovog Grka propraćena je velikim brojem komentara, a tako je bilo i u ovom slučaju.

Naravno, Nikola Jokić je nedosanjani san Dimitrisa Janakopulosa, koji ga vrlo često spominje u kontekstu potencijalnog pojačanja. Iako je jasno da je Somborac samo pusta želja grčkog velikana, postoje igrači koji su ipak dostupni. Tako je u Panatinaikos stigao Isak Bonga, tu je i Geršon Jabusele, kao i Branku Badio. Na kraju, tim će naredne sezone predvoditi legendarni Željko Obradović, pa je jasno da su Zeleni iz Atine među najvećim favoritima u Evroligi.

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Tagovi

KK Panatinaikos košarka Nikola Jokić transferi Dimitris Janakopulos

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