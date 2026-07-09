Zvezda ga željela, ali ide u Atinu: Panatinaikos završio još jedan veliki posao

Bivši košarkaš Valensije Branku Badio postao je novi igrač Panatinaikosa, potvrdio je klub
Panatinaikos se zaletio i nema namjeru da stane. Svakodnevno predstavljanje novih igrača je nastavljeno, a sada je klub iz Atine ozvaničio i dolazak Brankua Badija, igrača kojeg je navodno željela i Crvena zvezda u svojim redovima.
Kao što se i najavljivalo, Branku Badio je novi košarkaš Panatinaikosa i od naredne sezone braniće boje tima koji sa klupe vodi Željko Obradović. Badio je potpisao trogodišnji ugovor sa "zelenima" iz Atine. Badio je u dresu španske ekipe u Evroligi prosječno bilježio 11,1 poen, uz 2,2 skoka i 2,1 asistenciju po utakmici.
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Pored igrača iz Senegala, u tim Željka Obradovića stigao je i bivši košarkaš Partizana Isak Bonga, kao i povratnik iz NBA lige Geršon Jabusele. Jasno je da ovaj tim nakon odlaska Ergina Atamana prolazi kroz potpuni remont, a kako stvari stoje, Dimitris Janakopulos ne žali novac kako bi doveo najzvučnija imena elitnog takmičenja.