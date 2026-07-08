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Željko Obradović radi šta god poželi: Stiže najomraženiji igrač navijača Partizana, daju mu čitavo bogatstvo

Željko Obradović radi šta god poželi: Stiže najomraženiji igrač navijača Partizana, daju mu čitavo bogatstvo

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Snažni centar stiže iz NBA lige i postaće jedan od najplaćenijih igrača u Evropi.

Obradović dovodi Jabuselea u Panatinaikos Izvor: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović može da radi šta god poželi u Panatinaikosu. Atinski velikan je obezbijedio još jedno bombastično pojačanje, a u pitanju je nekadašnji centar Real Madrida Geršon Jabusele, koji je posljednje dvije sezone proveo u NBA ligi.

Snažni centar je slobodan agent na tržištu, pa nije mogao da odbije bogatu ponudu višestrukog šampiona Evrope. Navodno, Panatinaikos nudi Jabuseleu 15 miliona za tri sezone, što će mu donijeti status jednog od najplaćenijih igrača u Evropi.

Još ništa nije gotovo, ali se očekuje da uskoro sve bude zvanično, kao i transfer Huanča Ernangomeza u Real Madrid. Obradović je već potpisao jednog od najvažnijih igrača, Isaka Bongu, a ovaj tim već u ovoj fazi prelaznog roka djeluje zastrašujuće.

Francuz stiže u Atinu poslije dvije sezone u najjačoj ligi gdje je prosječno bilježio 8,3 poena po utakmici, za Filadelfija 76erse, Njujork Nikse i Čikago Bulse, čiji je član bio ovog ljeta.

Tagovi

KK Panatinaikos Geršon Jabusele košarka

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