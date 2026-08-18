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Košarkaše BiH testiraju Poljaci i sarajevski “studenti”: Jusuf Nurkić i Luka Garza predvode "zmajeve"

Košarkaše BiH testiraju Poljaci i sarajevski “studenti”: Jusuf Nurkić i Luka Garza predvode "zmajeve"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Sarajevo, gdje će nastaviti pripreme za predstojeće utakmice kvalifikacija za Mundobasket.

zmajevi igraju protiv Poljske i KK Bosna Izvor: Promo/KS BiH

Nakon što su se "zmajevi" okupili 12. avgusta na Vlašiću i odradili bazični dio kondicionih priprema, fokus se sada prebacuje na uigravanje i kontrolne utakmice.

U sklopu ove faze priprema, tim Darija Đerđe odigraće dvije prijateljske utakmice pred domaćim navijačima.

Prvi test za bh. košarkaše zakazan je za četvrtak, 20. Avgusta u Hrasnici protiv selekcije Poljske, dok će tri dana kasnije, protivnik biti sarajevska Bosna u tuzlanskom “Mejdanu”, prenio je “Avaz”.

NBA zvijezde predvode spisak

Izvor: Danil Shamkin/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Selektor i stručni štab na raspolaganju imaju izuzetno jak i kombinovan sastav koji spaja iskustvo i mladost, predvođen NBA dvojcem Jusufom Nurkićem i Lukom Garzom.

Na spisku reprezentativaca nalaze se: Edin Atić, Amar Gegić, Darko Talić, Adnan Arslanagić, Mićo Milovanović, Ksavijer Kastanjeda, Vojin Ilić, Eman Šertović, Edin Preldžić, Adin Vrabac, Aleksandar Lazić, Asim Gutić, Amar Alibegović, Stefan Simanić, Jusuf Nurkić, Kenan Kamenjaš, Luka Garza i Alija Islamović.

(MONDO)

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zmajevi Jusuf Nurkić

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