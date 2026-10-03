Nijemci i Mađari sude Borcu m:tel i PAOK-u!

Evropska rukometna federacija (EHF) objelodanila je imena arbitara za dvomeč drugog kola Evropskog kupa.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Rukometaši Borca m:tel sastaće se u drugom kolu Evropskog kupa sa grčkim PAOK-om.

Nakon što je klub iz Soluna odbio prijedlog crveno-plavih da se obje utakmice odigraju u banjalučkom Boriku, objelodanjeno je da će se prvi meč, u Solunu, igrati 18. oktobra u 17.00 časova po našem vremenu te da će izabranici Mirka Mikića Grke dočekati šest dana kasnije, sa početkom u 19.00 časova.

Ove subote postala su poznata i imena sudijskih tandema za ove mečeve. Tako će pravdu u Grčkoj dijeliti Nijemci Lukas Helbuš i Darnel Jansen, dok su za susret u Banjaluci delegirani Mađari Kristof Altmar i Marton Horvat.

Uspješniji tim u ovom dvomeču igraće u trećem kolu, posljednjem prije proljeća u Evropi. Mečevi ove faze takmičenja igrali bi se u novembru.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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