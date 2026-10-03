Počinje košarkaška liga BiH, crveno-plavi u Goraždu: Šta je poručio kapiten Banjalučana pred meč sa novajlijom?

Boris Dragojević (2002.) najavio je gostovanje u Goraždu.

Izvor: ABA liga 2/Dragana Stjepanović

Ovog vikenda startovaće nova sezona prvenstva BiH za košarkaše. Nastupiće 14 timova, a jedan od najtežih zadataka, shodno drastično podmlađenom igračkom kadru, imaće KK Borac Banja Luka.

S obzirom na da je budžet kluba smanjen, uspjeh će, navode iz kluba, biti opstanak u eliti. Prvi meč u bh. ligi Banjalučani će odigrati u nedjelju u Goraždu (19.00) protiv domaćeg Radničkog, a meč je u ime kluba iz grada na Vrbasu najavio plejmejker Boris Dragojević, koji je sa 24 godine jedan od najiskusnijih igrača u timu.

"Za vikend nas očekuje početak Premijer lige BiH, a u prvom kolu gostujemo ekipi Radničkog iz Goražda. Oni su dosta promijenili roster u odnosu na prošlu sezonu, tako da nemamo puno informacija o njima. Iza nas je period priprema od skoro dva mjeseca i odigrali smo dosta prijateljskih utakmica, tako da smo imali priliku i vrijeme da se upoznamo kao ekipa. Vjerujem da ćemo potpuno spremni dočekati početak lige i nadam se da ćemo je otvoriti pobjedom", riječi su Dragojevića, koji će u predstojećoj takmičarskoj godini biti klupski kapiten.

Osim prvenstva BiH, KK Borac Banja Luka će igrati u u ABA 2 ligi. Igrači kojima kao trener komanduje Marko Šćekić možda su i u najtežoj grupi, s obzirom na to da će odmjeriti snage sa Šenčurom, Mornarom i Vojvodinom.

(mondo.ba)

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