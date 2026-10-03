logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Počinje košarkaška liga BiH, crveno-plavi u Goraždu: Šta je poručio kapiten Banjalučana pred meč sa novajlijom?

Počinje košarkaška liga BiH, crveno-plavi u Goraždu: Šta je poručio kapiten Banjalučana pred meč sa novajlijom?

Izvor mondo.ba
0

Boris Dragojević (2002.) najavio je gostovanje u Goraždu.

Košarka Radnički Borac najava Boris Dragojević Izvor: ABA liga 2/Dragana Stjepanović

Ovog vikenda startovaće nova sezona prvenstva BiH za košarkaše. Nastupiće 14 timova, a jedan od najtežih zadataka, shodno drastično podmlađenom igračkom kadru, imaće KK Borac Banja Luka.

S obzirom na da je budžet kluba smanjen, uspjeh će, navode iz kluba, biti opstanak u eliti. Prvi meč u bh. ligi Banjalučani će odigrati u nedjelju u Goraždu (19.00) protiv domaćeg Radničkog, a meč je u ime kluba iz grada na Vrbasu najavio plejmejker Boris Dragojević, koji je sa 24 godine jedan od najiskusnijih igrača u timu.

"Za vikend nas očekuje početak Premijer lige BiH, a u prvom kolu gostujemo ekipi Radničkog iz Goražda. Oni su dosta promijenili roster u odnosu na prošlu sezonu, tako da nemamo puno informacija o njima. Iza nas je period priprema od skoro dva mjeseca i odigrali smo dosta prijateljskih utakmica, tako da smo imali priliku i vrijeme da se upoznamo kao ekipa. Vjerujem da ćemo potpuno spremni dočekati početak lige i nadam se da ćemo je otvoriti pobjedom", riječi su Dragojevića, koji će u predstojećoj takmičarskoj godini biti klupski kapiten.

Osim prvenstva BiH, KK Borac Banja Luka će igrati u u ABA 2 ligi. Igrači kojima kao trener komanduje Marko Šćekić možda su i u najtežoj grupi, s obzirom na to da će odmjeriti snage sa Šenčurom, Mornarom i Vojvodinom.

(mondo.ba)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka KK Borac Košarkaška liga BiH KK Radnički Goražde Boris Dragojević

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC