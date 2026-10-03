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Gilbert Arenas žestoko uzvratio Nikoli Jokiću: "O čemu pričaš, pa vi uzimate naš otpad"

Gilbert Arenas žestoko uzvratio Nikoli Jokiću: "O čemu pričaš, pa vi uzimate naš otpad"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Nekadašnji NBA igrač Gilbert Arenas nije birao riječi da odgovori srpskom centru Nikoli Jokiću.

Gilbert arenas zestoko odgovorio nikoli jokicu Izvor: Justin Edmonds / Getty images /Roy Rochlin / Getty images / Profimedia

Nekadašnji NBA košarkaš Gilbert Arenas žestoko je odgovorio najboljem centru planete Nikoli Jokiću. Srpski as je nedavno rekao kako pojedini igrači u najjačoj košarkaškoj ligi igraju za individualnu statistiku, dok u Evropi to nije slučaj. To je žestoko razljutilo Amerikanca koji nije birao riječi.

"Kada je spomenuo reprezentaciju, tamo nikog nije briga za statistiku, niti je ekipa SAD-a marila za to. Tako smo razbili i vas i Francuze, nije nas bilo briga za brojeve, uzeli smo zlato. Ako o tome pričaš", rekao je nekadašnji košarkaš i nastavio u oštrom tonu:

Izvor: Instagram/durant

"Ovo gdje se mi nalazimo je standard za košarku jer smo od toga napravili glavnu stvar. Sve dok zlatna medalja u kontinuitetu ne bude odlazila u neku drugu zemlju, govorim o načinu na koji to radimo, ne želim više ništa da slušam. Ne postoji nikakvo opravdanje".

Potom je sasvim slučajno izvrijeđao svoje zemljake, a utisak je da nije bio ni svjestan toga... "Ako pričamo o Evroligi, nemamo nikakvu potrebu da igramo tamo. Naš otpad, igrači koji ne mogu da izbore mjesto u našim ekipama, odu tamo i budu najbolji igrači Evrolige. Amerikanci su najbolji igrači u tim zemljama", rekao je nekadašnji član Vašingtona.

Kako je Jokić razljutio Arenasa?

Srpski as Nikola Jokić govorio je o timskoj košarci koja se igra u Evropi i istakao da je pobjeda van tla Amerike "pitanje života ili smrti".

"Stvar u Evropi i stvar sa reprezentacijom jeste to što je najvažnije pobijediti utakmicu. Znam da zvuči glupo, ali u ovoj ligi možeš da vidiš da određeni igrači, određeni ljudi moraju da dobiju svoje šuteve, moraju da dođu do svojih poena, do statistike, čega god. Ali mislim da je u reprezentaciji i u Evropi najvažnije pobijediti utakmicu. Volio bih da svaki igrač u NBA ligi provede šest mjeseci igrajući u Evropi, samo da vidi pod kolikim se pritiskom tamo igra. U srijedu igraš protiv Olimpijakosa u Grčkoj, a onda kod kuće protiv Crvene zvezde ili Partizana", rekao je Jokić i dodatno pojasnio:

"Ako izgubiš tri utakmice zaredom, tamo je to velika stvar. Ljudi to shvataju ozbiljno i ulažu mnogo ponosa u sve to. Zato bih zaista volio da NBA liga šest mjeseci igra kao što se igra u Evropi. Nadam se da on može da utiče na momke i makar da im ispriča neke priče. Jer zapravo ima veoma dobru priču, tako da sam ga malo pratio", rekao je Jokić.

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Nikola Jokić dobio nagradu ikona ABA lige
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

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Gilbert Arenas Nikola Jokić

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