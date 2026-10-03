Nekadašnji NBA igrač Gilbert Arenas nije birao riječi da odgovori srpskom centru Nikoli Jokiću.
Nekadašnji NBA košarkaš Gilbert Arenas žestoko je odgovorio najboljem centru planete Nikoli Jokiću. Srpski as je nedavno rekao kako pojedini igrači u najjačoj košarkaškoj ligi igraju za individualnu statistiku, dok u Evropi to nije slučaj. To je žestoko razljutilo Amerikanca koji nije birao riječi.
"Kada je spomenuo reprezentaciju, tamo nikog nije briga za statistiku, niti je ekipa SAD-a marila za to. Tako smo razbili i vas i Francuze, nije nas bilo briga za brojeve, uzeli smo zlato. Ako o tome pričaš", rekao je nekadašnji košarkaš i nastavio u oštrom tonu:Izvor: Instagram/durant
"Ovo gdje se mi nalazimo je standard za košarku jer smo od toga napravili glavnu stvar. Sve dok zlatna medalja u kontinuitetu ne bude odlazila u neku drugu zemlju, govorim o načinu na koji to radimo, ne želim više ništa da slušam. Ne postoji nikakvo opravdanje".
Potom je sasvim slučajno izvrijeđao svoje zemljake, a utisak je da nije bio ni svjestan toga... "Ako pričamo o Evroligi, nemamo nikakvu potrebu da igramo tamo. Naš otpad, igrači koji ne mogu da izbore mjesto u našim ekipama, odu tamo i budu najbolji igrači Evrolige. Amerikanci su najbolji igrači u tim zemljama", rekao je nekadašnji član Vašingtona.
Kako je Jokić razljutio Arenasa?
Gilbert Arenas žestoko uzvratio Nikoli Jokiću: "O čemu pričaš, pa vi uzimate naš otpad"
Srpski as Nikola Jokić govorio je o timskoj košarci koja se igra u Evropi i istakao da je pobjeda van tla Amerike "pitanje života ili smrti".
"Stvar u Evropi i stvar sa reprezentacijom jeste to što je najvažnije pobijediti utakmicu. Znam da zvuči glupo, ali u ovoj ligi možeš da vidiš da određeni igrači, određeni ljudi moraju da dobiju svoje šuteve, moraju da dođu do svojih poena, do statistike, čega god. Ali mislim da je u reprezentaciji i u Evropi najvažnije pobijediti utakmicu. Volio bih da svaki igrač u NBA ligi provede šest mjeseci igrajući u Evropi, samo da vidi pod kolikim se pritiskom tamo igra. U srijedu igraš protiv Olimpijakosa u Grčkoj, a onda kod kuće protiv Crvene zvezde ili Partizana", rekao je Jokić i dodatno pojasnio:
"Ako izgubiš tri utakmice zaredom, tamo je to velika stvar. Ljudi to shvataju ozbiljno i ulažu mnogo ponosa u sve to. Zato bih zaista volio da NBA liga šest mjeseci igra kao što se igra u Evropi. Nadam se da on može da utiče na momke i makar da im ispriča neke priče. Jer zapravo ima veoma dobru priču, tako da sam ga malo pratio", rekao je Jokić.
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(MONDO)