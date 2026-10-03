Tomas Tuhel nakon razbijanja Hrvatske: "Uvijek smo igrali skromno"

Selektor Engleske Tomas Tuhel oglasio se nakon istorijske pobjede protiv Hrvatske.

Izvor: Kacper Staniec / imago sportfotodienst / Profimedia

Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Tomas Tuhel iznio je prve utiske poslije nevjerovatne pobjede protiv Hrvatske u Rijeci od 7:0. To je ujedno najteži poraz koji su "vatreni" doživjeli u istoriji, dok je njemački strateg bio prezadovoljan izdanjem svojih izabranika u Ligi nacija.

Tuhel je imao zamjerke jedino na tri minuta igre kada je njegovim fudbalerima opala koncentracija, sve ostalo je bilo perfektno iz njegovog ugla.

"Možda je bilo onih tri minuta nakon vođstva od 3:0, kada smo napravili veliku grešku (prilika Matea Kovačića) i lako gubili loptu, ali sveukupno gledano, svi su pružili partiju na najvišem nivou tokom svih 90 minuta. Od prvog do posljednjeg minuta - kako oni koji su počeli utakmicu, tako i oni koji su ušli sa klupe - sve je bilo na vrhunskom nivou - čestitam ekipi", rekao je selektor Engleske.

Okršaj Engleza i Hrvata je izgledao kao "igra mačke i miša", a Tuhel kaže da je bio iznenađen kako su se odvijale stvari u Rijeci.

"Bilo je veoma, veoma impresivno igrati u gostima. Stvorili smo mnogo prilika. U prvih 40 minuta igrali smo veoma tečno od samog početka. Sjećam se da sam pogledao na sat i pomislio: 'Vau, ovo su bila dobra tri minuta', a onda sam pogledao ponovo i shvatio da je prošlo već sedam minuta", rekao je Tuhel i poentirao:

"Tempo nije opadao. Održavali smo ritam i pronalazili prostor između linija protivnika. Bili smo veoma efikasni i precizni u završnici. Zadržali smo glad za pobjedom prilikom kontra-presinga i odbrane, tako da smo osnovne stvari radili kako treba. Dopada mi se taj stav. Uvijek smo igrali skromno i ispravno sprovodili osnove igre, i zato je ovo bila kompletna partija".

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(MONDO)