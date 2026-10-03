Hrvatska zbog ustaštva i rasizma pred djecom dočekala Englesku u Rijeci

UEFA je kaznila Hrvatsku utakmicom pred praznim tribinama, ali djeca su dobila priliku da uživaju u fudbalu na "Rujevici".

Izvor: MARKO PERKOV / AFP / Profimedia

Hrvatska reprezentacija dočekala je ove subote Englesku pred djecom na stadionu "Rujevica" u Rijeci, kapaciteta samo 8.279 mjesta. Razlog tome je kazna UEFA zbog rasizma i diskriminacije, skandiranja majmunskih krika na račun igrača Francuske 2025, kao i zbog uobičajenog ustaškog pokliča "Za dom spremni", tradicionalnog folklora na utakmici Hrvatske, posebno posljednjih godina.

Rasizam i ustaški pokliči čuli su se u četvrtfinalu plej-ofa Lige nacije 2025, i u Splitu i u Francuskoj, na stadionu Sen Deni.

Zbog toga, kao i zbog pirotehnike i vandalizma, UEFA je izrekla kaznu Hrvatskom nogometnom savezu (HNS) od jedne utakmice pred praznim tribinama, koju reprezentacija "odrađuje" protiv Engleske u derbiju Lige nacije, kao i novčanu sankciju od 30.000 evra.

Francuska policija hapsila zbog nacizma

U Parizu 23. marta 2025, lokalna policija je privela sedmoricu hrvatskih navijača zbog sumnje da su izvodili nacistički pozdrav. Tužilaštvo ih je, međutim, kasnije pustilo jer je zaključilo da snimci nisu dovoljno ubjedljivi za dokazivanje prekršaja.

Prema navodima hrvatske novinske agencije HINA, koja se pozivala na policijske izvore, grupa od oko 300 hrvatskih navijača išla je prema stadionu Sen Deni prije početka utakmice i izvodila nacističke pozdrave uz pirotehniku. Nakon ulaska na stadion, nekoliko je navijača viđeno kako ponavlja nacistički gest tokom intoniranja hrvatske himne, a zatim ponovo tokom prvog poluvremena utakmice.

Kako su se djeca našla na tribinama u Rijeci?

Izvor: Jerko Grubisic / imago sportfotodienst / Profimedia

Kao i srpski klubovi i reprezentacija prethodnih godina, Hrvati su se poslije izrečene kazne dosjetili posebnog izuzetka u UEFA pravilima za ove situacije. Prema njemu, utakmica "iza zatvorenih vrata" može biti odigrana i u prisustvu djece, pod uslovom da ulaze besplatno, organizovano, da imaju do 14 godina i da dolaze iz lokalnih osnovnih škola i fudbalskih akademija i škola fudbala.

Na svakih desetoro (ili prema nekim propisima dvadesetoro) djece mora biti prisutna jedna odrasla osoba (učitelj, trener ili staratelj) koja preuzima odgovornost za njihovo ponašanje. Cilj ove odredbe UEFA je da sa jedne strane kazni savez sprečavanjem zarade, a sa druge strane djeci dopušta ulaz da na stadionu ne bi bila sumorna atmosfera. Štaviše, ti prizori su jedni od najljepših na utakmicama u regionu.

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(MONDO)