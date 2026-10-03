Igokea startovala pobjedom u novoj sezoni ABA lige

Košarkaši Igokee ugostili su u subotu slovački Slovan i upisali prvi ovosezonski trijumf u ABA ligi.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Poslije dosta problema sa sudijama, zbog čega je odgođeno prvo kolo, nova sezona ABA lige je počela mečevima drugog kola u kojem je Igokea ugostila Slovan iz Bratislave, novajliju u regionalnom takmičenju.

I upisala prvu pobjedu!

IGOKEA - SLOVAN 97:89 (30:33, 25:13, 21:25, 21:18)

Prvi period u Laktašima bio je izuzetno napadački sa obje strane, iako su domaći košarkaši bolje ušli u meč I brzo poveli sa šest razlike (20:4). Ipak, slovačka ekipa je uspjela da se vrati i povede sa nekoliko koševa, a prednost su sačuvali do isteka prve četvrtine - (30:33).

Briljirali su Petar Kovačević iz “igosa” i Zoran Nikolić iz Slovana sa po 10 postignutih poena, a odličnu šutersku partiju imao je i njegov saigrač Trej Bjukenen sa pogotkom manje.

Do sredine drugog kvartala, “igosi” su ubacili u višu brzinu i stekli “plus devet” (46:37) poenima Romana Pena, da bi potom Haris Delalić uspio da se upiše u listu strijelaca i prvi put donese dvocifrenu prednost domaćinu (48:38).

Ipak, povratkom Bjukenena na parket, Slovan je ponovo smanjio što je natjeralo trenera Aleksandrovčana Stefanovića da pozove minut odmora u namjeri da prekine seriju Slovaka, što je i pošlo za rukom Igokei, koja je u finišu dodala gas i na odmor otišla sa prednošću od devet poena.

Pokušavala je slovačka ekipa u trećem periodu da nadoknadi razliku, Bjukenon i Nikolić su nosili Slovan do „minus tri“ (69:66), ali je Igokea na kratko odbila taj napad zahvaljujući pogocima Nejt Pjera-Luisa i Đorđa Topolovića, da bi se u odlučujućih 10 minuta ušlo sa prednošću „igosa“ od pet koševa - 76:71.

Do sredine četvrte četvrtine, Stefanovićev tim je održavao razliku, a s vezanim pogocima kapitena Dragana Milosavljevića je otišao ponovo na 10 razlike (88:78).

Ipak, prepolovili su prednost slovački košarkaši na dva minuta prije kraja (92:87), pa se ušlo u neizvjesnu završnicu.

Najprije je Pen trojkom vratio na pristojnih osam razlike, da bi potom sve dileme oko pobjednika razriješio Pjer Luis prodorom za „plus 10“ na 30-ak sekundi do kraja (97:87).

Najbolji akter kod „igosa“ bio je Roman Pen sa 18 poena i devet skokova, Đorđe Topolović je postigao 16, a dvocifreni učinak imali su i Nejt Pjer-Luis (15) i Petar Kovačević (14).

Kod gostiju iz Bratislave prva imena utakmice bila su Zoran Nikolić sa 24 i Trej Bjukenen sa šest pogodaka manje.

(MONDO)