Konačno počinje ABA liga, Igokea m:tel čeka Slovake: "Iskazali su ambicije kroz budžet i pojačanja!"

Aleksandrovčani u prvom kolu dočekuju debitanta u ABA ligi.

Izvor: ABA liga j.t.d./Bosna BH Telecom/Ednan Turalić

Nakon što je zbog nesuglasica sa sudijama i finansijskih sredstava odgođen početak ABA lige, najbolji regionalni klubovi će sa takmičenjem startovati ove sedmice.

Bosnu i Hercegovinu će predstavljati tri kluba – Bosna, Široki i Igokea m:tel, koja će prvi meč odigrati sutra (subota) u 17.00 časova u Laktašima protiv Slovana iz Bratislave, debitanta u ABA ligi.

"Usljed ovih nepredviđenih okolnosti sa pomjeranjem starta ABA lige, došli smo u nezgodnu situaciju da smo skoro dvije nedejlje bez utakmice a da je protivnik u punom takmičarskom ritmu. Nevezano za to Slovan je veoma iskusan tim. Sve su to provjereni igrači, dosta njih je igralo ABA ligu, neki su već igrali kod trenera Jakare. On ima svoj prepoznatljiv sistem koji se vidi po utakmicama. To je tim koji je iskazao svoje ambicije i kroz budžet i kroz pojačanja. Oni su jedan od glavnih favorita za plasman u Top 4. Sa druge strane, izuzetno sam zadovoljan grupom koju treniram. Znamo našu obavezu i ciljeve, a to je da na svakoj utakmici na domaćem terenu, bez obzira na kadrovsku situaciju koja nije baš do kraja dobra, ostavimo srce na terenu i da sa ponosom branimo ovaj dres. Vjerujem da ćemo uraditi sve što je do nas da otvorimo sezonu pobjedom", rekao je u najavi ovog meča trener Aleksandrovčana Nenad Stefanović.

U ime igrača, utakmicu je najavio Petar Kovačević, prošlosezonski prvotimac sarajevske Bosne i MVP plej-ofa za šampiona BiH.

"Očekuje nas prvo kolo ABA lige ovdje kod nas kući. Dočekujemo ekipu Slovana iz Bratislave. Ostavićemo srce na terenu kao što bismo u bilo kojoj utakmici. Trenirali smo odlično i nadamo se da ćemo to prenijeti i na utakmicu."

(mondo.ba, D. Šutvić)

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