BSK se pojačao pred nastavak lige: Predragović potpisao za "romantičare" pred gradski derbi protiv Borca

Fedor Predragović (1995.) novi je igrač banjalučkog BSK-a.

Izvor: FK Borac/Promo

Prije nastavka prvenstva, banjalučki BSK je pojačao vezni red. U tabor debitanta u Premijer ligi BiH stigao je Fedor Predragović (1995.), koji će boje "romantičara" braniti do isteka sezone.

Predragović je ponikao u Banjaluci, braneći boje Borca, prošavši kompletnu omladinsku školu. Seniorski tim je napustio u ljeto 2016. godine, da bi šest mjeseci kasnije stigao u slovenačko Radomlje. Poslije samo jedne polusezone otišao je u Celje, a u BiH se vratio u ljeto 2018. godine, potpisavši za Zvijezdu 09 iz etno-sela Stanišići.

Nakon godinu i po je uslijedio prelazak u tuzlansku Slobodu, u kojoj je ostao jula 2022. godine. Vratio se tada u Borac i ostao do januara 2024. godine, kada je stigao na dobojske Luke, sa kojih se i vratio u Banjaluku.

Za BSK bi mogao da debituje već krajem sljedeće sedmice, piše Glas Srpske. Tada će biti odigran prvi gradski derbi u Premijer ligi BiH u istoriji između Borca i BSK-a.

(mondo.ba/Glas Srpske)

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