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Crvena zvezda raskinula ugovor sa Rodrigaom

Crvena zvezda raskinula ugovor sa Rodrigaom

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda raskinula je ugovor sa štoperom Rodrigaom, njegova uloga se nije promijenila ni od dolaska Alberta Rijere

Crvena zvezda raskinula ugovor sa Rodrigaom Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda raskinula je saradnju sa Rodrigaom (31). Brazilski štoper nije uspio da se nametne ni kod trenera Alberta Rijere i došlo je do "zahvalnice" prenosi portal "Maxsport".

"Dvije strane su postigle dogovor o čistom razlazu, pri čemu je igraču isplaćeno isključivo ono što je do sada zaradio, bez ikakvih dodatnih penala i opterećenja za klupski budžet", navodi se u tekstu.

Rodrigao je na "Marakanu" došao bez obeštećenja, ali nije uspio da pokaže ono zbog čega je doveden. Odigrao je 31 meč u crveno-bijelom dresu i upisao tri gola i jednu asistenciju. Ove sezone je odigrao samo dvije utakmice za Zvezdu.

Rijera ga vratio "sa parkinga"

Albert Rijera je odmah po dolasku u klub odlučio da pruži šansu svima, pa i onima koje je Dejan Stanković "otpisao". Tako je dao šansu igračima koji su trenirali odvojeno od ostatka tima, na terenu koji se nalazi pored parkinga, a u blizini svlačionica.

Recimo tu je trenirao i Matej Gaštarov koji je postao jedan od ključnih igrača Zvezde u tekućoj sezoni. Za razliku od njega Rodrigao se nije vidi...

(Maxsport/MONDO)

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Tagovi

FK Crvena zvezda Rodrigao

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