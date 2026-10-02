Crvena zvezda raskinula ugovor sa Rodrigaom

Crvena zvezda raskinula je ugovor sa štoperom Rodrigaom, njegova uloga se nije promijenila ni od dolaska Alberta Rijere
Crvena zvezda raskinula je saradnju sa Rodrigaom (31). Brazilski štoper nije uspio da se nametne ni kod trenera Alberta Rijere i došlo je do "zahvalnice" prenosi portal "Maxsport".
"Dvije strane su postigle dogovor o čistom razlazu, pri čemu je igraču isplaćeno isključivo ono što je do sada zaradio, bez ikakvih dodatnih penala i opterećenja za klupski budžet", navodi se u tekstu.
Rodrigao je na "Marakanu" došao bez obeštećenja, ali nije uspio da pokaže ono zbog čega je doveden. Odigrao je 31 meč u crveno-bijelom dresu i upisao tri gola i jednu asistenciju. Ove sezone je odigrao samo dvije utakmice za Zvezdu.
Rijera ga vratio "sa parkinga"
Albert Rijera je odmah po dolasku u klub odlučio da pruži šansu svima, pa i onima koje je Dejan Stanković "otpisao". Tako je dao šansu igračima koji su trenirali odvojeno od ostatka tima, na terenu koji se nalazi pored parkinga, a u blizini svlačionica.
Recimo tu je trenirao i Matej Gaštarov koji je postao jedan od ključnih igrača Zvezde u tekućoj sezoni. Za razliku od njega Rodrigao se nije vidi...
(Maxsport/MONDO)