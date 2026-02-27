"Neće on moći da pomogne Crvenoj zvezdi": Degenek je prvi otkrio tempiranu bombu u odbrani

Brazilski štoper Rodrigao još jednom pokazao da njegova neozbiljnost nije faktor koji Crvena zvezda sebi smije da dozvoljava tokom evropskih mečeva.

Izvor: MN Press/TV Arena sport/SCreenshot

Dvomeč Crvene zvezde i Lila u baražu za osminu finala Lige Evrope mogao bi da se oslika kroz partije dvojice štopera crveno-bijelih. Od sjaja koji su prikazali u Francuskoj kada je Rodrigao komandovao odbranom, a Frenklin Tebo Učena stigao i da postigne gol, do beogradskog očaja u okviru kojeg je Olivije Žiru u petom minutu nadmudrio Brazilca, a Dejan Stanković hitno morao da vodi iz igre Nigerijca kako on ne bi zaradio i drugi žuti karton.

Oba pomenuta detalja imala su ključnu ulogu u Zvezdinom porazu. Izlazak iz igre Frenklina Teba Učene pokazao je da Crvena zvezda ima silne probleme u defanzivi, ako to nekome nije bilo jasno nakon što je Rodrigao vrlo relaksirano ušao u duel protiv Olivijea Žirua na samom početku meča. Francuz ga je odnio kao da upravlja buldožerom, pa je već poslije pet minuta bilo poništeno sve dobro što je Zvezda uradila u Lilu sedam dana ranije. I zbog toga je Rodrigao tragičar nakon Zvezdine eliminacije.

Nije ovo bio prvi put da brazilskog štopera gledamo sa stavom "lako ćemo". Praktično tokom cjelokupnog mandata u Crvenoj zvezdi Rodrigao igra u istom ritmu - opušteno, kao da mu fudbal nije među bitnijim stvarima u životu. Kada su protivnici manje kvalitetni, to djeluje veoma zabavno. Rodrigao je tada opušten, njegova igra lepršava, a Zvezda ne mora da brine. Kada je protivnik jak, Rodrigao je tempirana bomba u posljednjoj liniji Crvene zvezde. Može da se desi da napravi potez više, zakasni dok se postavlja ili jednostavno ostavi svom igraču previše prostora u opasnoj zoni. Može i da ne uđe u duel ozbiljno u duel protiv Olivijea Žirua - napadača sa 90 golova u Premijer ligi, 57 u dresu reprezentacije Francuske, pa 39 u Seriji A i 38 u Ligi 1 koju igra i u poznim igračkim godinama.

Kada uspijeva, možemo to da nazovemo nonšalancijom. Kada ne uspijeva, moramo da kažemo da je neozbiljnost. U ovom trenutku Rodrigao nije igrač od kojeg bi odbrana Crvene zvezde trebalo da zavisi. Ne zato što nema kvalitet, već zato što nije neko na koga bi se valjalo osloniti kada dođe "stani-pani". Za one koji su pratili na časovima to je bilo jasno i prije nekoliko meseci, kada ga je Miloš Degenek analizirao do tančina.

"Hajde, ja bih da ne komentarišem. Misliće neko da imam nešto protiv nekoga", počeo je Degenek i zatim nakon opaske voditelja ipak dodao još koju reč: "Nit' sam ja za Zvezdu, niti bi me prihvatili, ali kažem ti svoje iskreno mišljenje, da to nije za ovaj nivo. Ako tako nastavi da igra, neće ovdje moći da igra, niti da pomogne Zvezdi u Ligi šampiona. Moje mišljenje je da on nije ni blizu ovog nivoa, ali Bože moj, tu su ljudi koji znaju fudbal dosta bolje od mene, da procijene ko je za to i ko nije. Moje je da ćutim i da radim".

Vidi opis "Neće on moći da pomogne Crvenoj zvezdi": Degenek je prvi otkrio tempiranu bombu u odbrani Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 10 / 10

Degenek je kao stručni konsultant televizije "Arena sport" komentarisao meč Crvene zvezde i Leha iz Poznanja u kvalifikacijama za Ligu šampiona, nakon što je tim Vladana Milojevića ostvario veoma dobar rezultat u Poljskoj. Sa druge strane, u Beogradu je bilo drame jer sudija iz Francuske Fransoa Leteksje nije previše razmišljao kada je vidio da je Rodrigao (29) visoko podigao nogu i u 57. minutu šutnuo u butinu fudbalera Leha, Šveđanina Lea Bengstona. Direktan crveni karton značio je da će se Zvezda braniti sa igračem manje, a da Rodrigao neće biti na raspolaganju ni za prvi meč protiv Pafosa koji je srpski šampion igrao nešto kasnije.

Rodrigao je i tada bio tragičar u Beogradu, iako je u Poznanju delovalo da bi "do jutra" mogao da čuva gol od napada igrača Leha, bez da se umori. Upravo je to najveći problem Brazilca - u zavisnosti od težine rivala on oscilira od svjetske klase do amatera. I nikada, ali baš nikada, ne želi da podigne borbenu gotovost na viši nivo, kako bi se ozbiljnijim pristupom izborio sa težim protivnikom.

Vidi opis "Neće on moći da pomogne Crvenoj zvezdi": Degenek je prvi otkrio tempiranu bombu u odbrani Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Zbog toga, ali i zbog godina brazilskog štopera kojeg je rehabilitovala nakon nekoliko mjeseci pauze poslije otkaza u Zenitu iz Sankt Peterburga, Crvena zvezda mora da razmišlja šta dalje. Rodrigao (30) nije dugoročno rješenje, a posebno nije dobra opcija za ligašku fazu Lige šampiona, kojoj se crveno-bijeli nadaju.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!