"Imaju jako puno igrača Crvene zvezde": Ovako je Damir Čakar najavio debi na klupi Partizana

Novi trener Partizana Damir Čakar najavio svoj prvi meč na klupi, protiv OFK Beograda u Superligi.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana su poraženi u prethodnom kolu Superlige od Crvene zvezde (3:0), a nakon tog rezultata uručen je otkaz treneru Nenadu Stojakoviću. Njega će na klupi tima iz Humske naslijediti Damir Čakar, nekadšanji fudbaler Partizana koji je u prethodnom periodu bio pomoćnik u stručnom štabu.

Čakar će debitovati na meču protiv OFK Beograda, a navijači Partizana imaće priliku da ga pozdrave i to nekoliko decenija nakon što im je bio jedan od miljenika na terenu. Ovog puta će Damir biti u drugačijoj ulozi - mora da smiri ekipu nakon bolnog poraza i zabilježi dobre rezultate u finišu sezone.

"Očekuje nas jako težak protivnik, jako dobra ekipa, ekipa koja je sačinjena od jako dobrih iskusnih igrača, faktički ima konekciju sa Crvenom zvezdom, jako puno igrača iz Zvezde, tako da nam neće biti lako. Svaka ekipa ima motiv protiv Partizana, ali ako mi budemo pravi, pravi odnos, ako momci budu pretočili šta ja budem tražio od njih, ja se nikoga ne bojim. Nemam sumnju, ja sam tu, ispred svih, vjerujem u ove momke, u njihov talenat i nadam se pozitivnim stvarima. Nemamo drugu opciju nego moramo da idemo na tri boda. Ovom prilikom bih se zahvalio našim navijačima, koji su nas i pored takvog i teškog poraza u derbiju onako bodrili, ono zaslužuje svaki respekt i na kraju krajeva svako poštovanje i još jednom su pokazali da su najbolji navijači na svijetu i pozivam ih da dođu sutra i popune tribine i pomognu nam", rekao je Čakar na početku.

Svjestan je Damir Čakar svih izazova koji ga čekaju na klupi Partizana, jer je već prolazio i kroz lijepe i kroz teške periode kao fudbaler crno-bijelih.

"Vidite, ja sam spreman, ne bih bio tu da nisam. Apsolutno znam gdje sam i gdje sam došao. Ova klupa je jako teška i vruća, međutim ne bojim se, vjerujem u sebe, momke, tim, nadam se da ću svojim znanjem i iskustvom prenijeti na tim. Radili smo mnogo na psihologiji ove nedjelje i očekujem da momci odreaguju i da sutra budemo pravi", istakao je novi trener Partizana i dodao:

"Teška je situacija, bio sam igrač i dobijao i gubio derbije, bilo je jako teško, momci su od krvi i mesa... Mi to ne možemo da vratimo, moramo da se okrenemo novim stvarima, novim pobjedama, okrenemo novi list i da već od sutra pokažemo da smo prava ekipa".

Svjestan je novi trener Partizana da je situacija u klubu takva da može da gleda samo prvu narednu utakmicu. Tako će se i ponašati, pa će za sada ostati fokusiran na utakmicu protiv OFK Beograda.

"Ne mogu da dugoročno gledam toliko, nisam ni ja, ni ekipa u stanju da posmatramo. Moram da gledam od utakmice do utakmice, sutrašnja je najvažnija. Fokus na njoj, korak po korak, jedino tako možemo da dođemo do takvih stvari. Niko u ovom momentu ne bi mogao bilo šta da garantuje, i bio bih veliki mazohista kada bih poslao bilo kakvu drugu poruku", zaključio je Damir Čakar.

Novi trener Partizana istakao je da aktuelni stručni štab ostaje na klupi do kraja sezone, a da će se nakon toga vidjeti šta i kako dalje. Po riječima Damira Čakara, on je novi šef stručnog štaba, a njegovi najbliži pomoćnici su Đorđije Ćetković i Nikola Grubješić.