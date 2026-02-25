Nije jasno ni Damiru Čakaru: Čudne odluke Nenada Stojakovića u vječitom derbiju

Odluke koje je Nenad Stojaković donosio u meču sa Crvenom zvezdom začudile su i novog trenera Partizana Damira Čakara.

Nenad Stojaković dobio je otkaz u FK Partizan nakon debakla u 178. "vječitom" derbiju protiv Crvene zvezde (3:0) nakon što njegov plan nije prošao. Pokušao je da sa više defanzivaca osujeti igru Dejana Stankovića, da pritiskom na zadnju liniju "unervozi" protivnika, međutim to je funkcionisalo samo do prvog primljenog gola krajem poluvremena, kada se kompletna igra crno-bijelih raspala.

Od tog trenutka, posebno pošto se početkom drugog dela povredio Saša Zdjelar, došlo je do niza čudnih Stojakovićevih odluka, koje su kulminirale u nadoknadi vremena kada je su u igru uvedeni Bibars Natho i Bogdan Kostić, iako je utakmica odavno bila riješena.

Odgovor na to pitanje nema ni Damir Čakar, novi trener Partizana, koji je na toj utakmici bio pomoćnik Stojakoviću i očigledno da neke stvari i odluke nije ni sam razumio:

"Zašto su uvedeni? Iskreno, ne mogu da odgovorim na to pitanje...", rekao je Čakar za "Sportski žurnal" i u istom intervjuu takođe se dotakao razgovora sa Predragom Mijatovićem oko toga kako bi crno-bijeli trebalo da izgledaju u narendom periodu.

Videćemo da li će Čakar, koji je ove zime došao u Partizan baš na Mijatovićev poziv, uspeti da "razmrda" ekipu, s tim da bi ekipu tek formalno trebalo da vodi. Očekuje se da prvi trener Partizana u narednom periodu zapravo bude Đorđije Ćetković, inače sestrić Predraga Mijatovića, iako ne posjeduje PRO licencu za razliku od Čakara.

Prvi naredni meč koji Partizan igra na programu je u subotu u Humskoj protiv OFK Beograda.

