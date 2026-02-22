logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prva reakcija Stojakovića poslije poraza u derbiju: "Bilo je dobro do 48. minuta, a onda..."

Prva reakcija Stojakovića poslije poraza u derbiju: "Bilo je dobro do 48. minuta, a onda..."

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Trener Partizana Nenad Stojaković je govorio o razlozima poraza Partizana nakon utakmice sa Crvenom zvezdom.

Nenad Stojaković poslije utakmice Crvena zvezda Partizan Izvor: Arena Sport/Printsceen

Trener fudbalera Partizana Nenad Stojaković je poslije utakmice sa Crvenom zvezdom i poraza od 3:0 (1:0) izašao pred kamere "Arene sport" i obratio se. Istakao je da je bio zadovoljan igrom svog tima sve do samog kraja prvog poluvremena i gola Vasilija Kostova. 

"Generalno prvo poluvrijeme je bilo dobro do 48. minuta. Kontrola u svakom momentu igre osim u prekidu gdje karakterno nismo odgovorili na te stvari..", rekao je na startu Stojaković.

Na startu drugog poluvremena je Marko Arnautović postigao pogodak za 2:0, a kada je poslije gledanja snimka prvo dosuđen penal za Partizan, a onda pogodak poništen, tu je meč bio gotov za crno-bijele.

"Drugo poluvrijeme izgubimo bitnog igrača. Iz neke tranzicije primimo gol, penal kao šansa da se vratimo u život. Nažalost ne uspijemo da to uradimo. Zvezda je iskoristila neke šanse koje je imala, mi nismo. Čestitam na velikoj pobjedi. Hvala navijačima na velikoj podršci", rekao je Nenad Stojaković poslije meča. 

Pogledajte

00:14
Andrej Kostić gol na večitom derbiju
Izvor: Arena sport 1 Premium
Izvor: Arena sport 1 Premium

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

fudbal FK Crvena zvezda FK Partizan Nenad Stojaković vječiti derbi Superliga Srbije treneri

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC