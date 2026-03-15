Evan Furnije htio da prebije navijača: Potpuni haos u Grčkoj, svi saigrači držali Francuza

Evan Furnije htio da prebije navijača: Potpuni haos u Grčkoj, svi saigrači držali Francuza

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Nevjerovatne scene na meču grčkog prvenstva, gdje je košarkaš Olimpijakosa Evan Furnije želio da tuče navijača Panioniosa.

Jedan od najboljih igrača u evropskoj košarci trenutno ponašao se veoma neprikladno - francuski košarkaš Evan Furnije isključen je tokom meča Panioniosa i Olimpijakosa zbog sukoba sa navijačem. Bio je Francuz spreman na tuču tokom ovog gostovanja, a nju su spriječili igrači Olimpijakosa koji su na pravi način reagovali i udaljili temperamentnog igrača.

Za tek nešto više od sedam minuta na meču Evan Furnije je imao šest poena i jedan skok, a najvažniji trenutak meča neće po lijepom pamtiti. Nikako nije mogao da se kontroliše kada je čuo prozivke sa tribina, pa je reagovao kako ne priliči jednoj od najvećih zvijezda evropske košarke.

Navodno, navijač je psovao Furnijea i pokazivao mu srednji prst, nakon čega je francuski košarkaš poželio da se fizički obračunaju. U tome su ga spriječili saigrači, ali je do kazni svakako došlo - navijač je izbačen iz hale, a Evan Furnije isključen sa meča zbog neprimjerenog ponašanja. Pogledajte incident:

Košarkaši Olimpijakosa uspjeli su da upišu pobjedu (79:71), a to im je čak 20. u ovoj sezoni grčkog prvenstva. Tim iz Pireja ima maksimalan učinak u dosadašnjem toku sezone i ubjedljivo je prvi na tabeli - ispred Panatinaikosa koji ima skor 15-4 i AEK-a iz Atine koji je na 14-4.

