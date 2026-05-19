Pep Gvardiola je bivši, sad kreće stampedo iz Mančester sitija

Nebojša Šatara
Mančester Siti će poslije odlaska Pepa Gvardiole doživjeti rekonstrukciju tima.

Odlazak Pepa Gvardiole iz Mančester sitija povlači mnoga pitanja, nakon što je na desetogodišnji mandat stavljena tačka. Iako je Siti posljednjih godina prolazio kroz tranziciju, odlazak Španca bez sumnje znači još veću promjenu u engleskom velikanu, a prema pisanju medija, čak petorica igrača napustiće tim.

Prema pisanju "Transfermarkt", na izlaznim vratima Sitija je reprezentativac Hrvatske Joško Gvardiol, koji se tek nedavno vratio na teren poslije dugog oporavka od povrede. Hrvat se povezuje sa Real Madridom, a sve glasnije se priča i o Bajernu iz Minhena. S obzirom na to da je Gvardiol bio potisnut iz tima, male su šanse da će ostati u ekipi, osim ako mu se, nekim slučajem, ne garantuje mjesto u startnoj postavi.

Veoma slična situacija je i sa Tidžanijem Rejndersom, koji je prije godinu dana stigao u Mančester siti. Holandski reprezentativac je veći dio drugog dijela sezone proveo na klupi, a s obzirom na to da je Juventus pokazao interesovanje, velike su šanse da on bude još jedan igrač koji napušta tim. Još jedno pojačanje Sitija je na izlaznim vratima. Omar Marmuš je u januaru 2025. stigao za 75 miliona evra iz Bundeslige, a karijeru bi mogao da nastavi u Barseloni ili Borusiji Dortmund.

Džejms Traford je još jedno ime koje se spominje kada je u pitanju odlazak iz kluba. Kako je Englezu neophodno da bude startni golman, velike su šanse da će otići negdje gde je poželjan. Klubovi u kojima bi mogao da nastavi karijeru su Brajton, možda Aston Vila ili Totenhem.

Fil Foden je tokom sezone igrao u 61 odsto ligaških mečeva, pa je procijenjeno da je vrlo štedljivo korišćen u Mančester sitiju. Englez ima nekoliko ponuda, žele ga Atletiko i Bajern, te su velike šanse da će tokom ljeta dobro razmisliti o nastavku karijere.

