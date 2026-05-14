Pojavio se snimak iz Mančestera: Da li je ovo znak da Pep Gvardiola odlazi?

Na društvenim mrežama isplivao je snimak na kom se vidi snimanje oproštajnog snimka i krenule su spekulacije oko toga da li je to za Pepa Gvardoilu ili Bernarda Silvu.
Na društvenim mrežama osvanuo je snimak sa stadiona Mančester sitija koji je podigao veliku buru. Na klipu se vide trofeji koje je klub osvojio i nalaze se na centru terena "Etihada". Mnogi su ovo protumačili kao oproštaj Pepa Gvardiole od kluba.
Ali, da li je to tako? Novinar Ben Džejkobs se oglasio na društvenim mrežama i tvrdi da nema nikakve veze sa iskusnim španskim stručnjakom već sa Bernardom Silvom.
"Kako sam shvatio, video koji se snima je dio oproštaja Bernarda Silve poslije devet godina u klubu i 18 osvojenih trofeja", napisao je Džejkob.
Understand this specific video is part of Bernardo Silva's farewell after nine years and 18 trophies at the club. — Ben Jacobs (@JacobsBen) May 14, 2026
Silva odlazi iz redova "građana" i to se zna već neko vrijeme. Ali, sve više se priča i o Pepovom odlasku i o angažovanju Enca Mareske.
