ČITAOCI REPORTERI

Pojavio se snimak iz Mančestera: Da li je ovo znak da Pep Gvardiola odlazi?

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Na društvenim mrežama isplivao je snimak na kom se vidi snimanje oproštajnog snimka i krenule su spekulacije oko toga da li je to za Pepa Gvardoilu ili Bernarda Silvu.

ko odlazi iz mancestera gvardiola ili silva Izvor: Printscreen/X/Ben Jacobs/Craig Cowan / imago sportfotodienst / Profimedia

Na društvenim mrežama osvanuo je snimak sa stadiona Mančester sitija koji je podigao veliku buru. Na klipu se vide trofeji koje je klub osvojio i nalaze se na centru terena "Etihada". Mnogi su ovo protumačili kao oproštaj Pepa Gvardiole od kluba.

Ali, da li je to tako? Novinar Ben Džejkobs se oglasio na društvenim mrežama i tvrdi da nema nikakve veze sa iskusnim španskim stručnjakom već sa Bernardom Silvom.

"Kako sam shvatio, video koji se snima je dio oproštaja Bernarda Silve poslije devet godina u klubu i 18 osvojenih trofeja", napisao je Džejkob.

Silva odlazi iz redova "građana" i to se zna već neko vrijeme. Ali, sve više se priča i o Pepovom odlasku i o angažovanju Enca Mareske.

