Mančester siti se kocka sa titulom Premijer lige: Sada se Arsenal pita ko će biti šampion Engleske!

Nakon nevjerovatnih dešavanja na meču Evertona i Mančester sitija profitirao Arsenal.

Izvor: Bradley Ormesher / News Licensing / Profimedia

Fudbaleri Mančester sitija nisu uspjeli da savladaju Everton (3:3), pa više ne odlučuju sami o tituli u Premijer ligi. Nakon što su osvojili samo bod, ekipa Arsenala ima prednost na vrhu tabele i ukoliko pobijedi u preostale tri utakmice sigurno će osvojiti šampionsku titulu koju čeka više od dvije decenije.

Arsenal do kraja sezone ima gostovanje Vest Hemu, meč protiv Barnlija na svom terenu i gostovanje Kristal Palasu, što znači da neće napuštati London jer se sva tri meča igraju u glavnom gradu Engleske. Mančester siti ima pred sobom utakmice protiv Brentforda i Kristal Palasa na svom terenu, gostovanje Bornmutu i utakmicu protiv Aston Vile pred svojim navijačima. Pogledajte kako izgleda tabela:







Standings provided by Sofascore

