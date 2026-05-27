Vojvodina ukrala napadača Partizanu: Bivši golgeter Zrinjskog stiže u Novi Sad

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Sve je završeno, Nardin Mulahusejnović postaje fudbaler Vojvodine i predvodiće napad tog tima naredne sezone.

Fudbalski klub Partizan bio je zainteresovan za snažnog napadača iz Bosne i Hercegovine, ali će 191 centimetara visoki Nardin Mulahusejnović (28) umjesto u Beograd stići u Novi Sad! Navodno, Vojvodina i Noa iz Jermenije već su dogovorili detalje saradnje i golgeter će u transferu teškom oko 600.000 evra stići u srpski fudbal.

Portal "Mozzart Sport" prenosi da je došlo do dogovora između klubova, vicešampiona Srbije koji ima velike evropske ambicije i tima u čijem je dresu Mulahusejnović već dokazao da može biti prava mašina za golove. Tokom jedine sezone koju je odigrao u Jermeniji Nardin je postigao 10 pvenstvenih golova, a bio je veoma zapažen i u Konferencijskoj ligi.

Očekuje se da nekadašnji mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine bude pravo rješenje za napad Novosađana, koji su se tokom nedavno završene sezone uglavnom oslanjali na Aleksu Vukanovića i Džona Merija. Bivši fudbaler Crvene zvezde igrao je kao napadač iako je tokom karijere češće bio na bočnim pozicijama, dok je internacionalac omiljena ličnost u Novom Sadu i strelac nekih veoma važnih golova, ali ne i dovoljno pouzdana opcija za tim sa stadiona "Karađorđe".

Zbog toga je Vojvodina tražila rješenje u napadu. Za iskorak u domaćem prvenstvu i na evropskoj sceni u narednoj sezoni bilo je potrebno osvježenje, a prethodnih dana pominjao se slovenački fudbaler Ester Sokler koji je jedva izborio opstanak sa kragujevačkim Radničkim. Ipak, Nardin Mulahusejnović je "pobijedio", pa će on postati novi igrač novosadskog kluba.

Inače, Nardin Mulahusejnović ima bogato iskustvo, kako u klubovima po Bosni i Hercegovini tako i u inostranstvu. Ponikao je u Bratstvu iz Gračanice, bio kadet Želje iz Sarajeva, pa se vratio u rodno mesto i stigao do prvog tima, a zatim je ređao Zrinjski iz Mostara, GOŠK iz Gabele, Maribor, Koper, Muru, Sarajevo, Dinamo Mahačkalu, pa ponovo Koper i Zrinjski pre nego što je stigao u Jermeniju.

