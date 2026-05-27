Borac dobio isti trofej kao pobjednik kupa Istarske županije! FSBIH umjesto redizajna kupio pehar?!

Iako je FSBIH najavljivao redizajn pehara koji bi trebao da bude originalan, osvajač Premijer lige BIH dobio komercijalni pehar kakav je dodijeljen pobjedniku lokalnog kupa u Hrvatskoj.

Izvor: MONDO/Facebook/NK Uljanik Pula

Fudbaleri banjalučkog Borca osvojili su tiulu šampiona BIH, a nju su ovjerili i proslavili u utorak na utakmici protiv Posušja. Nakon pobjede 2:0 golovima Luke Juričića i Abela Paskvala crveno-plavima je i svečano dodijeljen pehar namijenjen šampionu države.

Predsjednik FSBIH Vico Zeljković i potpredsjednik Irfan Durić igračima i stručnom štabu Borca uručili su medalje i pehare - prelazni pehar i pehar u trajno vlasništvo, a ono što je bilo primjetno je da je ove godine šampion BIH dobio trofej potpuno drugačijeg izgleda nego prethodnih godina.

Iako se mislilo da je riječ o redizajniranom peharu, koji je godinama najavljivan od strane FSBIH, fudbalerima Borca uručen je komercijalni pehar,odnosno identičan trofej koji je dobio npr. pobjednik Kupa Istarske županije.

Gotovo u isto vrijeme u utorak popodne kada je kapiten Borca Srđan Grahovac na Gradskom stadionu u Banjaluci sa saigračima podizao pehar šampiona BIH na stadionu Veruda u Puli fudbaleri Uljanika su podizali identičan pehar , ali za osvajača Kupa Istarske županije, poslije pobjede 3:1 nad Ližnjanom.

Fudbalski savez BIH godinama unazad najavljivao je da će redizajnirati pehare za takmičenja u okviru FSBIH, tokom 2017. godine je raspisan i konkurs za idejno rješenje.

Da li je on sproveden i da li je pehar koji je juče dodijeljen Borcu eventualno rezultat tog konkursa pitali smo Adija Osmanovića, službenika FSBIH koji je tada bio zadužen za konkurs i bio naveden kao kontakt osoba.

"Ja sam tada bio zadužen za konkurs, ali ne znam da li je on završen, mislim da nije. Tada je na konkurs stiglo nekoliko idejnih rješenja i ona su proslijeđena mojim kolegama koji su bili zaduženi za to, ali ja zaista ne znam kako je to završeno. Ja sam u međuvremenu promijenio potpuno zaduženja u FSBIH i radim druge stvari. Kada je u pitanju pehar koji je juče dodijeljen, ne sjećam se da je takvo idejno rješenje bilo na tom konkursu, mislim da nije riječ o nekom originalnom djelu, mislim da se ipak pribjeglo nabavci pehara koji postoje u ponudi“, rekao je Osmanović za MONDO.

Pehar kakav su dobili banjalučki Borac i Uljanik iz Pule može se naći u slobodnoj prodaji i može se naći u ponudi na slovačkom sajtu za online prodaju "margaretkashop.sk“. Navedene su sve njegove dimenzije i specifikacije, a cijena iznosi 339 evra.

Izvor: Screenshot

Ono što je sporno šje činjenica da je FSBIH očigledno odustao od ideje da šampion BIH, pa i pobjednici drugih domaćih takmičenja, imaju pehar koji će biti autentičan i prezentovati isključivo to takmičenje, što se i tražilo u konkursu raspisanom prije devet godina.

"Cilj konkursa je prikupljanje prijedloga i idejnih rješenja za izradu pehara (set pehara) u svrhu izbora kvalitetnog, originalnog, te estetski dopadljivog i ekonomičnog rješenja.Navedeni prijedlozi treba da izgledom i kreativnošću odražavaju prepoznatljivost nogometne/fudbalske igre, kategoriju navedenog takmičenja, te simbolikom asociraju na državu BiH.

Fokus idejnog rješenja bi trebao biti na peharima za Premijer ligu BiH, te Kup-a BiH za seniore. Svi ostali prijedlozi, u zavisnosti od toga da li se radi o prvenstvenom ili Kup takmičenju, trebaju biti prepoznatljivi po nekom zajedničkom elementu sa peharima za ova dva takmičenja. Istovremeno, svaki od tih pehara treba da odražava različitosti shodno kategoriji i specifičnosti svakog od navedenih takmičenja“, bili su zahtjevi FSBIH u konkursu raspisanom 2017. godine.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Novi pehar koji se dodjeljuje šampionu BIH s obzirom na cijenu možda jeste "ekonomično rješenje", ali definitivno se ne radi o originalnom trofeju, kreativnom rješenju, niti nečemu što simbolikom asocira na BIH.