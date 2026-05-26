Hrelja pamti Ererin gol na Grbavici, Hiroš želi da se sada ponovi sjajna evropska sezona!

Damir Hrelja i Amer Hiroš presrećni nakon osvajanja titule s Borcem.

Amer Hiroš i Damir Hrelja dali su veliki doprinos tituli šampiona BIH koju su s Borcem proslavili u utorak uveče, poslije pobjede nad Posušjem, koju je sa tribina gledao i bivši igrač Crvene zvezde i Valensije Uroš Račić.

Popularni "Hirošima" i "Šilja", kako saigrači zovu Hrelju, zajedno su imali učinak od 10 golova i 11 asistencija u Premijer ligi BIHi zasluženo su se okitili titulom prvaka BIH.

"Što se mene lično tiče, zadovoljan sam i sezonom i samim dolaskom u Banjaluku i svime što se izdešavalo. Danas smo potvrdili titulu. Nismo poraženi cijelu polusezonu, imamo možda tri, četiri remija i ostalo sve pobjede. Potvrdili smo na terenu da smo najbolja ekipa. Žao mi je Posušja, želim im da se vrate u Premijer ligu što prije", rekao je Hiroš, a onda dodao:

"Mi imamo svoje ciljeve, ganjamo Evropu da napravimo još jedan veliki rezultat. Mi se svi nadamo da ćemo u Evropi napraviti ako ne bolje onda makar isto. Mada to je veliki rezultat i tu sezonu je teško ponoviti“, priznao je on.

Damir Hrelja šest puta je zatresao mrežu i sedam puta namjestio gol svojim saigračima, ali ističe da je ekipa ta koja je zaslužna za veliki uspjeh.

"Čitava ekipa zaslužna je što smo osvojili trofej. Drago mi je što smo zadnju utkamicu dobili. Proslavićemo titulu i nadam se da će ih još biti s Borcem. Vjerujem u ovu ekipu, mngo truda i rada se isplatilo i ja vjerujem da ćemo daleko dogurati kao one sjajne sezone", rekao je Hrelja u izjavi za MONDO, a onda otkrio šta će pamtiti nakon ove sezone.

"Možda onaj Željezničar na Grbavici kada je Erera zabio. Tamo je vrlo teško dobiti, a mi smo pokazali karakter i sa igračem manje i osvojili smo važna tri boda“, zaključio je Hrelja.