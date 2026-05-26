Novak Đoković: Ljudi misle da sam neke stvari radio iz ličnih interesa

Novak Đoković dobio je pitanje novinara da objasni šta je to najveća zabluda koju drugi ljudi imaju o njemu. Dao je zanimljiv odgovor.

Novak Đoković prošao je u drugo kolo Rolan Garosa i već je saznao da će u srijedu igrati u najgorem mogućem terminu. Po najvećoj vrućini igraće protiv Valentina Rojera (Francuska). Dok se čekaju mečevi, srpski teniser bio je gost u jednoj emisiji i tamo je pričao na tečnom francuskom jeziku. Jedno pitanje novinara bilo je posebno zanimljivo.

"Mnogi su te cijenili tokom karijere, ali ima i onih koji te nisu razumjeli na pravi način. Šta misliš, šta je najveća zabluda koju ljudi imaju o tebi?", tako je glasilo pitanje voditelja u emisiji.

Srpski teniser je zastao na kratko, zamislio se, pa je onda dao odgovor.

"To je veoma zanimljivo pitanje. Možda postoje i neki ljudi koji ne poštuju sve što sam uradio u javnosti tokom svoje karijere. Stvari koje nemaju direktne veze sa terenom. Neki ljudi misle da sam neke stvari radio jer sam imao neki skriveni motiv i lične interese. Možeš da kažeš da to nije istina", rekao je Novak.

Njegova aluzija je jasna, ne zaboravlja napade koje je trpio kada se zalagao za pomoć nižerangiranim teniserima. A sada kada isto to žele Arina Sabalenka, Janik Siner i ostali igrači, mediji se prave ludi...

"Novače, da li ti to smeta?"

Djokovic is asked what is the biggest misunderstanding about him:



"People think that I did things outside of the tennis court with a certain intention, out of personal interests...I've suffered from the misinterpretation."



Kada je završio sa odgovorom voditelj ga je pitao da li mu sve to smeta, kada sluša takve stvari o sebi.

"Da, da, naravno da sam patio. Te 2020. godine sam napravio organizaciju za igrače koja se zove 'PTPA'. Naš cilj bio je da obratimo pažnju na sve igrače, posebno one koji pate i koji nemaju iste prilike kao što mi imamo. Umjesto toga su sve to izokrenuli, napravili su od toga pogrešan narativ. To je jedan od primjera. Patio sam jer sam čovjek kao i svi mi, pogađaju me stvari, emotivan sam. Imam privilegiju što imam ovakav život, sjajnu karijeru. Ali, u isto vrijeme kada imaš priliku da se obratiš javnosti, kažeš stvari koje su važne, ne samo za mene, već i za druge. Boriš se jer se to drugačije interpretira od onoga što jeste", zaključio je Đoković.